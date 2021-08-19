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У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника
У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника - РИА Новости, 19.08.2021
У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника
Тело украинского пограничника, который находился на посту, было найдено с огнестрельным ранением вблизи границы с Румынией, сообщил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:49
2021-08-19T12:49
2021-08-19T12:49
в мире
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румыния
андрей демченко
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Тело украинского пограничника, который находился на посту, было найдено с огнестрельным ранением вблизи границы с Румынией, сообщил в четверг пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко."Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено в соответствующие правоохранительные органы, которые уже работают на месте происшествия", - сообщил Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".Отмечается, что военный находился на посту и при нем было табельное оружие. Госпогранслужба начала служебное расследование.
https://ria.ru/20210815/mer-1745827161.html
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в мире, украина, румыния, андрей демченко
У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника
Тело украинского пограничника с огнестрельным ранением нашли у границы с Румынией