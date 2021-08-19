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У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника

У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника - РИА Новости, 19.08.2021

У границы с Румынией нашли тело украинского пограничника

Тело украинского пограничника, который находился на посту, было найдено с огнестрельным ранением вблизи границы с Румынией, сообщил в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:49

2021-08-19T12:49

2021-08-19T12:49

в мире

украина

румыния

андрей демченко

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Тело украинского пограничника, который находился на посту, было найдено с огнестрельным ранением вблизи границы с Румынией, сообщил в четверг пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко."Сегодня утром вблизи границы с Румынией было обнаружено тело 24-летнего пограничника без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщено в соответствующие правоохранительные органы, которые уже работают на месте происшествия", - сообщил Демченко в комментарии изданию "Украинская правда".Отмечается, что военный находился на посту и при нем было табельное оружие. Госпогранслужба начала служебное расследование.

https://ria.ru/20210815/mer-1745827161.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, румыния, андрей демченко