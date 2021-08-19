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Морская держава
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Полосатые, в рейс! Как тельняшка стала одеждой моряков
Полосатые, в рейс! Как тельняшка стала одеждой моряков - РИА Новости, 19.08.2021
Полосатые, в рейс! Как тельняшка стала одеждой моряков
За несколько столетий тельняшке удалось пройти тернистый путь от запрещенной и полумистической одежды до официального обмундирования военно-морских... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:00
2021-08-19T12:08
морская держава
музей мирового океана
кронштадт
россия
морская держава
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За несколько столетий тельняшке удалось пройти тернистый путь от запрещенной и полумистической одежды до официального обмундирования военно-морских подразделений. Мало у какой одежды есть персональный праздник, а вот полосатая униформа этим может похвастаться. День тельняшки отмечают ежегодно 19 августа. Об истории символа военной доблести в материале проекта "Морская держава".Полоски вместо реберВ средневековье полосатые робы (прообраз современной тельняшки) носили заключенные, скоморохи и прочие маргиналы. Затем удобную и практичную одежду стали использовать рыбаки в Бретани. Причем они изготавливали тельняшки с двенадцатью полосами – по числу ребер у человека. Они верили, что морские духи посчитают, что на рыбацкой шхуне сплошь покойники, от которых остался один скелет, и не станут строить козни.Европейские моряки были тоже достаточно суеверными. В свои морские походы они старались протащить тельняшки. Дополнительная защита в открытом море не помешает, рассуждали они. Однако до XIX века ношение тельняшки на флоте было запрещено, и за ее ношение строго наказывали.Все изменилось при Наполеоне. Император ввел единую морскую форму, частью которой и стала тельняшка. Причем число полос было строго регламентировано – 21, по числу самых значимых побед Наполеона в сражениях. Вслед за Францией тельняшку у себя на флоте ввели в Нидерландах.Изначально тельняшки были вязаными. Они изготавливались из шерсти пополам с бумагой и весили около 340 граммов. Вязали одежду сами моряки. Такое рукоделие помогало скоротать часы во время долгих морских переходов. Да и нервы успокаивало.Практичность тельняшки трудно переоценить. При шторме и шквалистом ветре она хорошо защищала от непогоды. К тому же одежда благодаря своему свободному крою не сковывала движений и быстро сохла.А когда кому-то из матросов надо было развернуть паруса, то на их фоне человек в полосатой одежде был хорошо заметен. С палубы было очень удобно направлять его действия. Если же матрос падал за борт, то благодаря белым полоскам он был различим в воде.Надо что-то менятьПервые вязаные рубахи у матросов российского флота появились после экспедиций фрегатов "Паллада" и "Диана" в Японию в 1852–1855 годах. Возглавлявший ту экспедицию вице-адмирал Ефимий Путятин по возвращении из плавания понял, что надо что-то менять в обмундировании матросов. Униформа того времени не годилась для долгих переходов и резких температурных перепадов.Начались эксперименты. В 1859 году прошел пробный рейс моряков Балтийского флота в тельняшках, купленных во Франции.Многие офицеры обращались с письмами к чиновникам. В своих посланиях они уверяли, что тельняшка – это практично, удобно, да и смотрится замечательно.Контр-адмирал свиты Его Императорского Величества Михаил Яковлевич Федоровский в 1863 году также пытался убедить чиновников в положительном решении этого вопроса. В одном из рапортов он отмечал:"Они (тельные рубахи) составляют к обмундированию чрезвычайно полезное дополнение как в гигиеническом отношении, так и приучают людей к опрятности и дают им молодцеватый красивый вид".Прошло еще немного времени и 19 августа 1874 года император Александр II утвердил "Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции". В документе прописано до мелочей, как именно должна была выглядеть новинка императорского морфлота:Первые тельняшки для нужд флота закупили в Голландии. Поначалу их число было недостаточным, поэтому получить одежду было особым морским шиком. Для этого было необходимо принять участие в дальнем морском походе. Тельняшкой гордились и надевали при любом удобном случае. Те, кто видел человека в полосатой форме, сразу понимали – перед ними бывалый морской волк. Время спустя тельняшки на немецком оборудовании стали делать в Санкт-Петербурге на фабрике Керстена.Первое боевое крещение форма получила в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Российской империи в те времена было запрещено иметь флот на Черном море. Тем не менее в ночь на 26 января 1878 года моряки в полосатых одеждах произвели изобретательный маневр. Катера вооруженного парохода "Великий князь Константин" совершили первую в истории морских сражений торпедную атаку. В итоге был потоплен турецкий сторожевой пароход."Тельняшка – моряцкая рубашка"С тех пор тельняшка стала символом смелости, смекалки и успеха российских морских подразделений. В советское время при выполнении боевых задач на суше воины в тельняшках наводили ужас на врага. Дело не только в профессиональной подготовке, но и в эффекте оптической иллюзии, создаваемой тельняшкой. Из-за многочисленных полосок издалека казалось, что в наступление идет гораздо больше бойцов, чем их было на самом деле.После войны тельняшки стали носить не только моряки, но и в других родах войск. Например, морская пехота и речной флот носили тельняшки с черными полосками. Десантники с 1969 года облачились в тельняшки небесно-голубого колора. Зеленое обмундирование закрепилось за пограничниками. Чуть позднее оранжевый цвет застолбили за собой сотрудники МЧС.Тельняшки прочно вошли не только в военно-морскую жизнь, но и в отечественный фольклор. Одно из самых известных выражений: "Нас мало, но мы в тельняшках". Оно вышло далеко за пределы флота и не требует дополнительных пояснений. Также на флоте используют еще несколько присказок: "Тельняшка – моряцкая рубашка", "Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки".Праздник с особым размахомТельняшка, пожалуй, единственный вид одежды, у которого есть свой специальный праздник. День тельняшки отмечается ежегодно 19 августа.С особым размахом этот день проходит в городах, где есть крупные порты, – в Калининграде, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске, Севастополе и Санкт-Петербурге.В каждом городе праздник отмечают со своим особенным колоритом. Например, в Калининграде в Музее Мирового океана традиционно проходит чемпионат Балтийского флота по перетягиванию каната. Также празднику посвящена выставка домашних "усатых и полосатых". А вход на подводную лодку – экспонат в Музее Мирового океана – для всех посетителей в тельняшках в этот день бесплатный.А вот в Санкт-Петербурге в прошлом году в честь праздника в Петропавловской крепости подняли флаг с изображением этого предмета гардероба. В 2021 году главной площадкой празднования Дня тельняшки станет Кронштадт. Организатором выступает проект "Остров фортов". Место для главных торжеств выбрано неслучайно.Как уточняют в пресс-службе, Фестиваль тельняшки 2021 года пройдет в музейно-историческом парке "Остров фортов" 28 августа. Он будет также приурочен к августовскому Дню Балтийского моря. Мероприятие будет организовано как праздник для всей семьи, на котором каждый из посетителей сможет найти для себя занятие по душе. Не обойдется и без гастрономических сюрпризов, дегустаций и мастер-классов.Организаторы планируют, что праздник посетят более 10 тысяч гостей. Сколько из них будет в тельняшках – не уточняется, но, кажется, немало.
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музей мирового океана, кронштадт, россия, морская держава
10:00 19.08.2021 (обновлено: 12:08 19.08.2021)
 

Полосатые, в рейс! Как тельняшка стала одеждой моряков

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМоряки на борту сторожевого корабля "Пытливый" Черноморского флота ВМФ России
Моряки на борту сторожевого корабля Пытливый Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. За несколько столетий тельняшке удалось пройти тернистый путь от запрещенной и полумистической одежды до официального обмундирования военно-морских подразделений. Мало у какой одежды есть персональный праздник, а вот полосатая униформа этим может похвастаться. День тельняшки отмечают ежегодно 19 августа. Об истории символа военной доблести в материале проекта "Морская держава".

Полоски вместо ребер

В средневековье полосатые робы (прообраз современной тельняшки) носили заключенные, скоморохи и прочие маргиналы. Затем удобную и практичную одежду стали использовать рыбаки в Бретани. Причем они изготавливали тельняшки с двенадцатью полосами – по числу ребер у человека. Они верили, что морские духи посчитают, что на рыбацкой шхуне сплошь покойники, от которых остался один скелет, и не станут строить козни.
Европейские моряки были тоже достаточно суеверными. В свои морские походы они старались протащить тельняшки. Дополнительная защита в открытом море не помешает, рассуждали они. Однако до XIX века ношение тельняшки на флоте было запрещено, и за ее ношение строго наказывали.
Гангутское сражение. Картина Алексея Боголюбова
7 августа, 10:00Морская держава
Гангутское сражение: начало победного шествия российского флота
Все изменилось при Наполеоне. Император ввел единую морскую форму, частью которой и стала тельняшка. Причем число полос было строго регламентировано – 21, по числу самых значимых побед Наполеона в сражениях. Вслед за Францией тельняшку у себя на флоте ввели в Нидерландах.
Изначально тельняшки были вязаными. Они изготавливались из шерсти пополам с бумагой и весили около 340 граммов. Вязали одежду сами моряки. Такое рукоделие помогало скоротать часы во время долгих морских переходов. Да и нервы успокаивало.
© Общественное достояниеФорма одежды моряков Амударьинской флотилии
Форма одежды моряков Амударьинской флотилии
© Общественное достояние
Форма одежды моряков Амударьинской флотилии
Практичность тельняшки трудно переоценить. При шторме и шквалистом ветре она хорошо защищала от непогоды. К тому же одежда благодаря своему свободному крою не сковывала движений и быстро сохла.
А когда кому-то из матросов надо было развернуть паруса, то на их фоне человек в полосатой одежде был хорошо заметен. С палубы было очень удобно направлять его действия. Если же матрос падал за борт, то благодаря белым полоскам он был различим в воде.

Надо что-то менять

Первые вязаные рубахи у матросов российского флота появились после экспедиций фрегатов "Паллада" и "Диана" в Японию в 1852–1855 годах. Возглавлявший ту экспедицию вице-адмирал Ефимий Путятин по возвращении из плавания понял, что надо что-то менять в обмундировании матросов. Униформа того времени не годилась для долгих переходов и резких температурных перепадов.
Начались эксперименты. В 1859 году прошел пробный рейс моряков Балтийского флота в тельняшках, купленных во Франции.
Многие офицеры обращались с письмами к чиновникам. В своих посланиях они уверяли, что тельняшка – это практично, удобно, да и смотрится замечательно.
© РИА Новости / А. БаженовЮные моряки из школы-интерната города Балашова Саратовской области - участники Всесоюзной военно-спортивной игры "Зарница"
Юные моряки из школы-интерната города Балашова Саратовской области - участники Всесоюзной военно-спортивной игры Зарница - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / А. Баженов
Юные моряки из школы-интерната города Балашова Саратовской области - участники Всесоюзной военно-спортивной игры "Зарница"
Контр-адмирал свиты Его Императорского Величества Михаил Яковлевич Федоровский в 1863 году также пытался убедить чиновников в положительном решении этого вопроса. В одном из рапортов он отмечал:
"Они (тельные рубахи) составляют к обмундированию чрезвычайно полезное дополнение как в гигиеническом отношении, так и приучают людей к опрятности и дают им молодцеватый красивый вид".
Прошло еще немного времени и 19 августа 1874 года император Александр II утвердил "Положение о довольствии команд Морского ведомства по части обмундирования и амуниции". В документе прописано до мелочей, как именно должна была выглядеть новинка императорского морфлота:
"Рубаха вязаная из шерсти пополам с бумагой; цвет рубахи белый с синими поперечными полосами, отстающими одна от другой на 1 вершок. Ширина синих полос ¼ вершка…"
Первые тельняшки для нужд флота закупили в Голландии. Поначалу их число было недостаточным, поэтому получить одежду было особым морским шиком. Для этого было необходимо принять участие в дальнем морском походе. Тельняшкой гордились и надевали при любом удобном случае. Те, кто видел человека в полосатой форме, сразу понимали – перед ними бывалый морской волк. Время спустя тельняшки на немецком оборудовании стали делать в Санкт-Петербурге на фабрике Керстена.
© РИА Новости / Игорь СамойловБывшие десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ на Крестовском острове
Бывшие десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ на Крестовском острове - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Игорь Самойлов
Бывшие десантники во время празднования Дня Воздушно-десантных войск РФ на Крестовском острове
Первое боевое крещение форма получила в Русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Российской империи в те времена было запрещено иметь флот на Черном море. Тем не менее в ночь на 26 января 1878 года моряки в полосатых одеждах произвели изобретательный маневр. Катера вооруженного парохода "Великий князь Константин" совершили первую в истории морских сражений торпедную атаку. В итоге был потоплен турецкий сторожевой пароход.

"Тельняшка – моряцкая рубашка"

С тех пор тельняшка стала символом смелости, смекалки и успеха российских морских подразделений. В советское время при выполнении боевых задач на суше воины в тельняшках наводили ужас на врага. Дело не только в профессиональной подготовке, но и в эффекте оптической иллюзии, создаваемой тельняшкой. Из-за многочисленных полосок издалека казалось, что в наступление идет гораздо больше бойцов, чем их было на самом деле.
© РИА Новости / Г. БибикПограничные войска Комитета государственной безопасности СССР
Пограничные войска Комитета государственной безопасности СССР - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Г. Бибик
Пограничные войска Комитета государственной безопасности СССР
После войны тельняшки стали носить не только моряки, но и в других родах войск. Например, морская пехота и речной флот носили тельняшки с черными полосками. Десантники с 1969 года облачились в тельняшки небесно-голубого колора. Зеленое обмундирование закрепилось за пограничниками. Чуть позднее оранжевый цвет застолбили за собой сотрудники МЧС.
Тельняшки прочно вошли не только в военно-морскую жизнь, но и в отечественный фольклор. Одно из самых известных выражений: "Нас мало, но мы в тельняшках". Оно вышло далеко за пределы флота и не требует дополнительных пояснений. Также на флоте используют еще несколько присказок: "Тельняшка – моряцкая рубашка", "Тем, кто в тельняшке, никакие тяготы не тяжки".

Праздник с особым размахом

Тельняшка, пожалуй, единственный вид одежды, у которого есть свой специальный праздник. День тельняшки отмечается ежегодно 19 августа.
С особым размахом этот день проходит в городах, где есть крупные порты, – в Калининграде, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Североморске, Севастополе и Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь МихалевМорская пехота на параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию Российского флота
Морская пехота на параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию Российского флота - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Морская пехота на параде, посвященном Дню Военно-Морского Флота и 300-летию Российского флота
В каждом городе праздник отмечают со своим особенным колоритом. Например, в Калининграде в Музее Мирового океана традиционно проходит чемпионат Балтийского флота по перетягиванию каната. Также празднику посвящена выставка домашних "усатых и полосатых". А вход на подводную лодку – экспонат в Музее Мирового океана – для всех посетителей в тельняшках в этот день бесплатный.
А вот в Санкт-Петербурге в прошлом году в честь праздника в Петропавловской крепости подняли флаг с изображением этого предмета гардероба. В 2021 году главной площадкой празднования Дня тельняшки станет Кронштадт. Организатором выступает проект "Остров фортов". Место для главных торжеств выбрано неслучайно.
"Кронштадтский туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" посвящен ВМФ. Его миссия – сохранение военно-морской истории России, популяризация флотской культуры и морских профессий. Проведение там ежегодного Дня тельняшки призвано привлечь благожелательное внимание общественности к военно-морской деятельности и лучшим традициям моряков", – сообщили в пресс-службе парка "Остров фортов".
Как уточняют в пресс-службе, Фестиваль тельняшки 2021 года пройдет в музейно-историческом парке "Остров фортов" 28 августа. Он будет также приурочен к августовскому Дню Балтийского моря. Мероприятие будет организовано как праздник для всей семьи, на котором каждый из посетителей сможет найти для себя занятие по душе. Не обойдется и без гастрономических сюрпризов, дегустаций и мастер-классов.
Организаторы планируют, что праздник посетят более 10 тысяч гостей. Сколько из них будет в тельняшках – не уточняется, но, кажется, немало.
 
Морская державаМузей Мирового океанаКронштадтРоссияМорская держава
 
 
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