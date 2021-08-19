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Захарова назвала условия для исключения талибов из списка террористов

Захарова назвала условия для исключения талибов из списка террористов - РИА Новости, 19.08.2021

Захарова назвала условия для исключения талибов из списка террористов

Исключение "Талибана"* будет зависеть от его конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:38

2021-08-19T18:38

2021-08-19T18:42

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

сергей лавров

здоровье - общество

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Исключение "Талибана"* будет зависеть от его конкретных действий и шагов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента РФ господин Кабулов, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров... Все будет мериться исходя из реальных действий... Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают... о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные акторы, конкретные лица", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746347926.html

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, сергей лавров, здоровье - общество, мария захарова, россия