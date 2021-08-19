https://ria.ru/20210819/taliby-1746430941.html
Талибы победили сверхдержаву, заявил их представитель
Талибы победили сверхдержаву, заявил их представитель - РИА Новости, 19.08.2021
Талибы победили сверхдержаву, заявил их представитель
Официальный представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что в этом году была одержана РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:56
2021-08-19T17:56
2021-08-19T18:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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талибан
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Официальный представитель радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид заявил, что в этом году была одержана победа над сверхдержавой."В этом году мы отмечаем этот день победой над другой сверхдержавой. Все люди рады, что сегодня наша страна была спасена от иностранных вмешательств", - приводит слова из речи Муджахида в честь дня независимости Афганистана телеканал Ariana News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/afganistan-1746258275.html
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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан
17:56 19.08.2021 (обновлено: 18:02 19.08.2021)
Талибы победили сверхдержаву, заявил их представитель
Представитель талибов Муджахид: отмечаем День независимости Афганистана победой над сверхдержавой