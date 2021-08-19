https://ria.ru/20210819/taliby-1746389252.html

Талибы хотят дружбы со всеми странами, включая США, заявил их представитель

Талибы хотят дружбы со всеми странами, включая США, заявил их представитель - РИА Новости, 19.08.2021

Талибы хотят дружбы со всеми странами, включая США, заявил их представитель

Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) ожидает международного признания и хочет установить дружеские отношения со всеми странами, в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:09

2021-08-19T17:09

2021-08-19T17:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) ожидает международного признания и хочет установить дружеские отношения со всеми странами, в том числе с США, заявил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид."Мир не должен нас бояться. Мы должны быть признаны. Мы хотим дружеских отношений со всеми странами мира, включая США", - приводит слова из речи Муджахида в честь дня независимости Афганистана телеканал Ariana News.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/taliby-1746198115.html

афганистан

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в мире, талибан, афганистан