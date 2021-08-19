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Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"
Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B" - РИА Новости, 19.08.2021
Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"
Известный юрист Денис Шапиро (ранее носивший имя Дионисий Золотов) подал иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок об... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:18
2021-08-19T01:18
происшествия
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Известный юрист Денис Шапиро (ранее носивший имя Дионисий Золотов) подал иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок об отчуждении его доли в ООО "Бест Клин", которые провел находящийся ныне под следствием глава холдинга "B&amp;B" Яков Босинзон и его предполагаемые соучастники, рассказал РИА Новости адвокат Шапиро Роман Кандауров.Он также добавил, что Чертановский суд Москвы 18 августа продлил срок ареста соучредителю холдинга "B&amp;B" Якову Босинзону до 16 октября.По словам Кандаурова, производство бытовой химии осталось на том же месте в подмосковном городе Видное. "Сменилось только юридическое лицо с ООО "Бест Клин" на ООО "Производственная компания БК B&amp;B", на которое, в конечном итоге, и были выведены все активы (товарные знаки, производственные линии, сырье, штат работников и т. д.), а 30% доли в бизнесе моего доверителя стали равняться нулю", - рассказал Кандауров.После этой аферы, по его словам, ООО "Бест Клин" подвергли контролируемому банкротству, чтобы "скрыть следы преступления".Как утверждает заявитель, в январе 2014 года Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга "B&amp;B". Также он стал собственником 30-процентной доли ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.Однако уже в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. В мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, тогда он узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем финансовых манипуляций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю.В отношении Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина (гендиректор "B&amp;B") было возбуждено уголовное дело. В апреле 2021 года Следственное управление по ЮАО ГСУ СК РФ по Москве предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав. Шапиро проходит по делу потерпевшим.
https://ria.ru/20210813/tsivin-1745690555.html
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происшествия, россия
01:18 19.08.2021
 
Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"

Юрист Шапиро подал иск в суд с целью вернуть свою долю в холдинге "B&B"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Известный юрист Денис Шапиро (ранее носивший имя Дионисий Золотов) подал иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок об отчуждении его доли в ООО "Бест Клин", которые провел находящийся ныне под следствием глава холдинга "B&B" Яков Босинзон и его предполагаемые соучастники, рассказал РИА Новости адвокат Шапиро Роман Кандауров.
"Мой доверитель сегодня подал иск в Арбитражный суд Московской области с требованием о признании недействительными договоров отчуждения исключительных прав на товарные знаки и промышленные образцы", - сказал собеседник агентства.
Он также добавил, что Чертановский суд Москвы 18 августа продлил срок ареста соучредителю холдинга "B&B" Якову Босинзону до 16 октября.
По словам Кандаурова, производство бытовой химии осталось на том же месте в подмосковном городе Видное. "Сменилось только юридическое лицо с ООО "Бест Клин" на ООО "Производственная компания БК B&B", на которое, в конечном итоге, и были выведены все активы (товарные знаки, производственные линии, сырье, штат работников и т. д.), а 30% доли в бизнесе моего доверителя стали равняться нулю", - рассказал Кандауров.
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После этой аферы, по его словам, ООО "Бест Клин" подвергли контролируемому банкротству, чтобы "скрыть следы преступления".
Как утверждает заявитель, в январе 2014 года Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга "B&B". Также он стал собственником 30-процентной доли ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.
Однако уже в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. В мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, тогда он узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем финансовых манипуляций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю.
В отношении Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина (гендиректор "B&B") было возбуждено уголовное дело. В апреле 2021 года Следственное управление по ЮАО ГСУ СК РФ по Москве предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав. Шапиро проходит по делу потерпевшим.
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