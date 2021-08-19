https://ria.ru/20210819/sud-1746291789.html

Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"

Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B" - РИА Новости, 19.08.2021

Юрист Шапиро пытается через суд вернуть свою долю в холдинге "B&B"

Известный юрист Денис Шапиро (ранее носивший имя Дионисий Золотов) подал иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок об... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:18

2021-08-19T01:18

2021-08-19T01:18

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/50081/08/500810892_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f0f4aca640a3eac3d8229d36abfa83da.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Известный юрист Денис Шапиро (ранее носивший имя Дионисий Золотов) подал иск в Арбитражный суд Московской области о признании недействительными сделок об отчуждении его доли в ООО "Бест Клин", которые провел находящийся ныне под следствием глава холдинга "B&B" Яков Босинзон и его предполагаемые соучастники, рассказал РИА Новости адвокат Шапиро Роман Кандауров.Он также добавил, что Чертановский суд Москвы 18 августа продлил срок ареста соучредителю холдинга "B&B" Якову Босинзону до 16 октября.По словам Кандаурова, производство бытовой химии осталось на том же месте в подмосковном городе Видное. "Сменилось только юридическое лицо с ООО "Бест Клин" на ООО "Производственная компания БК B&B", на которое, в конечном итоге, и были выведены все активы (товарные знаки, производственные линии, сырье, штат работников и т. д.), а 30% доли в бизнесе моего доверителя стали равняться нулю", - рассказал Кандауров.После этой аферы, по его словам, ООО "Бест Клин" подвергли контролируемому банкротству, чтобы "скрыть следы преступления".Как утверждает заявитель, в январе 2014 года Шапиро за 5 млн долларов приобрел 30% предприятия ООО "Бест Клин", он стал его гендиректором и директором по безопасности холдинга "B&B". Также он стал собственником 30-процентной доли ООО "Химлайф", которое занималось оптовой торговлей чистящими средствами. ООО "Бест Клин" же владело более чем десятком товарных знаков и производило бытовую химию под брендами Unicum, Сotico, EasyWork и другими известными в России и СНГ товарными знаками.Однако уже в августе 2014 года Шапиро был арестован по обвинению в мошенничестве в отношении основателя "Королевской воды" Иосифа Бадалова. В мае 2019 года Шапиро вышел из колонии по УДО, тогда он узнал, что совладельцы компании Александр Балаховский и Яков Босинзон путем финансовых манипуляций сделали его 30-процентную долю в ООО "Бест Клин" равной нулю.В отношении Александра Балаховского, Якова Босинзона и Александра Савоськина (гендиректор "B&B") было возбуждено уголовное дело. В апреле 2021 года Следственное управление по ЮАО ГСУ СК РФ по Москве предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном использовании средств индивидуализации товаров и нарушении патентных прав. Шапиро проходит по делу потерпевшим.

https://ria.ru/20210813/tsivin-1745690555.html

https://ria.ru/20210811/arest-1745294092.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия