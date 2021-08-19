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При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ
При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2021
При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ
Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером, сообщило издание Provence. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:56
2021-08-19T09:56
в мире
происшествия
марсель
франция
сен-бартелеми
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером, сообщило издание Provence.Инцидент произошел после 22:30 в квартале Сен-Бартелеми в 14-ом округе Марселя.В результате стрельбы погиб 14-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних, в том числе 14-летний подросток и 8-летний ребенок, получили небольшие ранения."Предположительно, нападение совершили два человека на мотоцикле, вооруженные, как минимум, одним автоматом типа Калашникова, которые открыли огонь на улице", - сообщили агентству Франс Пресс в прокуратуре.По данным агентства, подозреваемым удалось скрыться.О причинах стрельбы не сообщается.
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в мире, происшествия, марсель, франция, сен-бартелеми
09:56 19.08.2021
 
При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ

Provence: при стрельбе в Мареселе на юге Франции погиб 14-летний подросток, еще двое пострадали

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером, сообщило издание Provence.
Инцидент произошел после 22:30 в квартале Сен-Бартелеми в 14-ом округе Марселя.
В результате стрельбы погиб 14-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних, в том числе 14-летний подросток и 8-летний ребенок, получили небольшие ранения.
"Предположительно, нападение совершили два человека на мотоцикле, вооруженные, как минимум, одним автоматом типа Калашникова, которые открыли огонь на улице", - сообщили агентству Франс Пресс в прокуратуре.
По данным агентства, подозреваемым удалось скрыться.
О причинах стрельбы не сообщается.
Место преступления - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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В миреПроисшествияМарсельФранцияСен-Бартелеми
 
 
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