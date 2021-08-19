https://ria.ru/20210819/strelba-1746309133.html

При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ

При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.08.2021

При стрельбе во Франции погиб подросток, сообщили СМИ

Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером, сообщило издание Provence. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:56

2021-08-19T09:56

2021-08-19T09:56

в мире

происшествия

марсель

франция

сен-бартелеми

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Один несовершеннолетний погиб, двое пострадали при стрельбе в Марселе на юге Франции в среду вечером, сообщило издание Provence.Инцидент произошел после 22:30 в квартале Сен-Бартелеми в 14-ом округе Марселя.В результате стрельбы погиб 14-летний подросток. Еще двое несовершеннолетних, в том числе 14-летний подросток и 8-летний ребенок, получили небольшие ранения."Предположительно, нападение совершили два человека на мотоцикле, вооруженные, как минимум, одним автоматом типа Калашникова, которые открыли огонь на улице", - сообщили агентству Франс Пресс в прокуратуре.По данным агентства, подозреваемым удалось скрыться.О причинах стрельбы не сообщается.

https://ria.ru/20210813/plimut-1745567089.html

марсель

франция

сен-бартелеми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, марсель, франция, сен-бартелеми