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Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством

Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством - РИА Новости, 19.08.2021

Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством

Суд приговорил жителя Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору о повышении пенсионного возраста, к одному году и десяти месяцам... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:02

2021-08-19T11:02

2021-08-19T17:11

происшествия

вологодская область

великоустюгский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Суд приговорил жителя Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору о повышении пенсионного возраста, к одному году и десяти месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области."Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес приговор в отношении 34-летнего Григория Нестеровича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 9 мая в ходе пьяной ссоры на крыльце дома на Парковой улице в селе Васильевское Великоустюгского района. Нестерович ударил мужчину кулаком в лицо, тот упал на деревянный настил, ударился головой и скончался.Подсудимый пояснил, что поссорился с мужчиной из-за своего несогласия с тем, что повышение пенсионного возраста не коснулось сотрудников полиции."Суд назначил Нестеровичу наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу дочери и супруги погибшего по 500 тысяч рублей каждой", — сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/parkovka-1743420898.html

вологодская область

великоустюгский район

россия

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происшествия, вологодская область, великоустюгский район, россия