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Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством
Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством - РИА Новости, 19.08.2021
Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством
Суд приговорил жителя Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору о повышении пенсионного возраста, к одному году и десяти месяцам... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:02
2021-08-19T17:11
происшествия
вологодская область
великоустюгский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Суд приговорил жителя Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору о повышении пенсионного возраста, к одному году и десяти месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области."Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес приговор в отношении 34-летнего Григория Нестеровича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел 9 мая в ходе пьяной ссоры на крыльце дома на Парковой улице в селе Васильевское Великоустюгского района. Нестерович ударил мужчину кулаком в лицо, тот упал на деревянный настил, ударился головой и скончался.Подсудимый пояснил, что поссорился с мужчиной из-за своего несогласия с тем, что повышение пенсионного возраста не коснулось сотрудников полиции."Суд назначил Нестеровичу наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу дочери и супруги погибшего по 500 тысяч рублей каждой", — сказано в сообщении.
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вологодская область
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происшествия, вологодская область, великоустюгский район, россия
11:02 19.08.2021 (обновлено: 17:11 19.08.2021)
 
Пьяный спор двух вологодчан о пенсионной реформе закончился убийством

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг — РИА Новости. Суд приговорил жителя Вологодской области, случайно убившего оппонента по спору о повышении пенсионного возраста, к одному году и десяти месяцам колонии-поселения, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
"Великоустюгский районный суд Вологодской области вынес приговор в отношении 34-летнего Григория Нестеровича, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", — сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, инцидент произошел 9 мая в ходе пьяной ссоры на крыльце дома на Парковой улице в селе Васильевское Великоустюгского района. Нестерович ударил мужчину кулаком в лицо, тот упал на деревянный настил, ударился головой и скончался.
Подсудимый пояснил, что поссорился с мужчиной из-за своего несогласия с тем, что повышение пенсионного возраста не коснулось сотрудников полиции.
"Суд назначил Нестеровичу наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении и взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу дочери и супруги погибшего по 500 тысяч рублей каждой", — сказано в сообщении.
 
ПроисшествияВологодская областьВеликоустюгский районРоссия
 
 
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