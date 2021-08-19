https://ria.ru/20210819/spas-1746265097.html

В России празднуют Яблочный Спас

В России празднуют Яблочный Спас - РИА Новости, 19.08.2021

В России празднуют Яблочный Спас

Русская православная церковь в четверг отмечает праздник Преображения Господня. В народе он известен под названием Яблочный Спас. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T00:00

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2021-08-19T00:00

религия

русская православная церковь

россия

религиозные праздники

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Русская православная церковь в четверг отмечает праздник Преображения Господня. В народе он известен под названием Яблочный Спас.Согласно Писанию, незадолго до крестных страданий Иисус взошел вместе с тремя ближайшими учениками – Петром, Иоанном и Иаковом – на гору Фавор помолиться. Там он открыл им свою божественную сущность. "И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет", - говорится в Евангелии. В тот момент апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".В память об этом событии был установлен праздник. Изначально у него не было фиксированной даты. Но примерно с VII века православные стали отмечать его 19 августа. Преображение Господне отличается торжественностью. Духовенство в этот день служит в белых одеждах – символ "фаворского света". После литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. Затем он окропляет их святой водой. В России исторически сложилось, что на освящение приносили яблоки. Поскольку они созревали как раз к середине августа.Считается, что в Яблочный Спас, как на любой большой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священники отмечают, что строгих запретов на этот счет нет. Самое главное в праздник Преображения Господня – прийти на службу в храм, помолиться и вспомнить о евангельском событии. По словам представителей духовенства, нет ничего страшного, если человек не будет в этот день освящать яблоки. Главное – участие в церковной молитве. Кроме того, в этот день можно сходить на кладбище и почтить память усопших родственников.Помимо церковной традиции освящать яблоки, есть немало народных обычаев и примет. В старину из освященных плодов было принято печь пироги. Ими угощали родных и соседей. Также на Яблочный Спас внимательно смотрели на погоду. Считалось, что если этот день выдался холодным, то и январь будет суровым.

https://ria.ru/20210814/post-1745739797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, россия, религиозные праздники