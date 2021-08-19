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Как на самом деле отмечают Яблочный Спас в России

Как на самом деле отмечают Яблочный Спас в России - РИА Новости, 19.08.2021

Как на самом деле отмечают Яблочный Спас в России

Яблочный Спас — более известное название церковного праздника Преображения Господня. Главный символ торжества — яблоки, которые в этот день принято освящать в... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:00

2021-08-19T08:00

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Яблочный Спас — более известное название церковного праздника Преображения Господня. Главный символ торжества — яблоки, которые в этот день принято освящать в церкви. В народе с этим связали множество других поверий и обрядов. О самых интересных — в материале РИА Новости.Замена виноградуЕвангелие повествует, что незадолго до крестных страданий Иисус с тремя ближайшими учениками — Петром, Иоанном и Иаковом — взошел помолиться на гору Фавор, где раскрыл божественную сущность. "И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет", — говорится в Священном Писании.В этот момент апостолы увидели облако, из которого раздался голос: "Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте".В память об этом появился праздник. С VII века его отмечают 19 августа, причем довольно необычно. После литургии священник читает две специальные молитвы: на освящение плодов нового урожая и на благословение лозы."Виноград занимает особое место: из него делают вино для таинства Евхаристии (Причастия). Но освящают и другие плоды: в России преимущественно яблоки. Хотя строгих ограничений нет: можно принести в храм любые фрукты и овощи", — объясняет председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Обряд прописан в церковном уставе. Но, как часто бывает, в народе за многие столетия сформировалось немало далеких от христианства ритуалов."До Спаса — нельзя!"В старину на Спас к могилам родственников приносили освященные яблоки. Обычай прежде всего касался женщин, потерявших детей. Согласно поверью, это были "райские яблоки" в подарок душам умерших. Однако обряд мог сработать в другую сторону и навредить усопшему, если родители вкусят плоды до праздника.Другая причина не есть яблоки до Спаса — мифическая птица печали Сирин. Крестьяне верили, что в этот день она прилетает из рая, грустит и плачет, поливая яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост и, смахивая с крыльев уже живую росу, преображает плоды, даруя живительную силу. Поэтому если съесть яблоко до полудня, всю жизнь будешь в печали. А если после — в веселье и радости."Воздержание от вкушения яблок действительно зафиксировано в Типиконе (церковном уставе). Но Церковь трактует его как форму добровольной самодисциплины и готовность человека ограничить себя ради важного христианского события. При этом никакого наказания за нарушение нет", — уточняет отец Максим.Катают, чистят и гадаютВ старину девушки гадали в праздник на суженого. Съедая утром яблоко, приговаривали: "Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!"Яблочную кожуру кидали через левое плечо и в очистках пытались разглядеть первую букву имени будущего жениха.Еще катали "антоновку". Брали по одному яблоку на каждую участницу обряда и еще одно. Вырезав свои имена на кожуре и разложив плоды по кругу на полу, застилали платком. Одна из девушек брала в руку свободное яблоко, закрывала глаза. Подруги несколько раз поворачивали ее вокруг оси, та выпускала плод, чтобы он выбил другие из-под платка. Раньше всех придут свататься к той, чья "антоновка" покатится первой.Также предсказывали будущее по первому съеденному яблоку. Какой вкус, так и сложится жизнь.Обряды на урожайНо были и обряды, совсем не связанные ни с яблоками, ни с христианством. Дело в том, что Спас в народном календаре совпадал с началом жатвы."Во второй половине августа славяне приступали к уборке хлеба. Это было в разные дни. Фиксированная дата появилась с принятием христианства: 6 августа (19-е по новому стилю. — Прим. ред.). Многие хозяйственные обряды приурочили к Яблочному Спасу", — поясняет фольклорист Екатерина Дорохова.Так, в некоторых деревнях "заклинали жниву", оберегая землю от нечисти. Рано утром в поле выходил знахарь. Обратившись лицом к востоку, он говорил: "Мать сыра земля, уйми ты всяку гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела!"И поливал землю маслом из стеклянной посуды. Затем повторял ритуал на каждую сторону света, а в конце разбивал склянку. Защита действовала от Спаса до Спаса, поэтому обряд повторяли ежегодно.В жатву также пытались предугадать пол будущего ребенка. Заглядывали под снопы и смотрели, что под ними: если червяк — родится мальчик, если букашка — девочка.Южные славяне на Яблочный Спас "запирали виноград". Во дворах выкапывали глубокую яму. В центр вбивали жердь, к которой привязывали освященный в церкви букет из полевых цветов и злаков. На дно бросали отборные гроздья винограда и засыпали землей.А в Сербии у виноградарей было принято стрелять по подсолнечнику: чем дальше разлетятся семечки, тем лучше уродится лоза. У капанцев (народ на северо-востоке Болгарии) в этот день нельзя было есть красный виноград. Считалось, что если нарушить запрет, то у человека на лице проступят пятна — на всю жизнь.

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болгария, сербия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, россия, религиозные праздники