https://ria.ru/20210819/somali-1746460336.html
В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником
В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником - РИА Новости, 19.08.2021
В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником
Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:44
2021-08-19T20:44
2021-08-19T20:44
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Garowe."Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо", - сообщается в Twitter портала.Отмечается, что террорист взорвал бомбу возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение.
https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746448116.html
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в мире, сомали, могадишо
В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником
В столице Сомали пять человек погибли при взрыве, устроенном террористом-смертником