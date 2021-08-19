https://ria.ru/20210819/somali-1746460336.html

В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником

В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником - РИА Новости, 19.08.2021

В Могадишо пять человек погибли при взрыве, устроенном смертником

Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:44

2021-08-19T20:44

2021-08-19T20:44

в мире

сомали

могадишо

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 5 человек погибли, несколько пострадали при взрыве, устроенном террористом-смертником в чайной лавке в столице Сомали Могадишо, сообщил местный портал Garowe."Как минимум пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в чайной лавке в Могадишо", - сообщается в Twitter портала.Отмечается, что террорист взорвал бомбу возле штаб-квартиры Национального агентства разведки и безопасности (NISA).Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение.

https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746448116.html

сомали

могадишо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сомали, могадишо