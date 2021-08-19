https://ria.ru/20210819/sochi-1746475174.html

В Сочи создали новую особо охраняемую территорию

В Сочи создали новую особо охраняемую территорию - РИА Новости, 19.08.2021

В Сочи создали новую особо охраняемую территорию

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых особо охраняемых территориях в регионе, в их список вошел Сочи, это "Сообщество орхидных... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T23:58

2021-08-19T23:58

2021-08-19T23:58

краснодарский край

сочи

вениамин кондратьев

россия

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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых особо охраняемых территориях в регионе, в их список вошел Сочи, это "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Для получения особого статуса территория должна обладать уникальным происхождением, оздоровительным, научным и эстетическим значением."Памятник природы "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)" расположен в Адлерском районе Сочи. Его создание поможет сохранить участок колхидского леса, где растут редкие виды семейства орхидных, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края. В "Долине реки Хобза" имеются насаждения краснокнижного растения – лапина крылоплодная, а также самшита колхидского",- говорится в сообщении.По информации краевой пресс-службы, статус особо охраняемых территорий присваивался через процедуру всех предварительных обсуждений, за последние два месяца было сформировано 19 ООПТ регионального значения. Всего в Краснодарском крае насчитывается порядка 390 территорий, обладающих особо охраняемым статусом.

https://ria.ru/20210806/territorii-1744739949.html

https://ria.ru/20210608/zapovednik-1736039351.html

краснодарский край

сочи

россия

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краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, россия