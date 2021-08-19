https://ria.ru/20210819/sochi-1746475174.html
В Сочи создали новую особо охраняемую территорию
В Сочи создали новую особо охраняемую территорию - РИА Новости, 19.08.2021
В Сочи создали новую особо охраняемую территорию
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых особо охраняемых территориях в регионе, в их список вошел Сочи, это "Сообщество орхидных... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:58
2021-08-19T23:58
2021-08-19T23:58
краснодарский край
сочи
вениамин кондратьев
россия
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СОЧИ, 19 авг – РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о новых особо охраняемых территориях в регионе, в их список вошел Сочи, это "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.Для получения особого статуса территория должна обладать уникальным происхождением, оздоровительным, научным и эстетическим значением."Памятник природы "Сообщество орхидных (поселок Хлебороб)" расположен в Адлерском районе Сочи. Его создание поможет сохранить участок колхидского леса, где растут редкие виды семейства орхидных, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края. В "Долине реки Хобза" имеются насаждения краснокнижного растения – лапина крылоплодная, а также самшита колхидского",- говорится в сообщении.По информации краевой пресс-службы, статус особо охраняемых территорий присваивался через процедуру всех предварительных обсуждений, за последние два месяца было сформировано 19 ООПТ регионального значения. Всего в Краснодарском крае насчитывается порядка 390 территорий, обладающих особо охраняемым статусом.
https://ria.ru/20210806/territorii-1744739949.html
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краснодарский край, сочи, вениамин кондратьев, россия
В Сочи создали новую особо охраняемую территорию
В Сочи в список особо охраняемых территорий вошел поселок Хлебород