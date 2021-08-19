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В Симферополе ливень подтопил улицы

В Симферополе ливень подтопил улицы - РИА Новости, 19.08.2021

В Симферополе ливень подтопил улицы

Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:21

2021-08-19T17:21

2021-08-19T17:47

анапа

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя."В аэропорту Симферополя из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.Командиры двух самолётов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, добавили в аэропорту.В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены. МЧС со ссылкой на гидрометцентр предупреждало о грозах и ухудшении погоды.

анапа

симферополь

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2021

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Последствия ливня в Симферополе В Симферополе ливень подтопил улицы. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается, два борта приняли решение приземлиться в Анапе. 2021-08-19T17:21 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео