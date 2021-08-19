https://ria.ru/20210819/simferopol-1746422131.html
В Симферополе ливень подтопил улицы
В Симферополе ливень подтопил улицы - РИА Новости, 19.08.2021
В Симферополе ливень подтопил улицы
Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:21
2021-08-19T17:21
2021-08-19T17:47
анапа
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746428671_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a678d88f5593a7b7c3f3beca356a1cad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя."В аэропорту Симферополя из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.Командиры двух самолётов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, добавили в аэропорту.В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены. МЧС со ссылкой на гидрометцентр предупреждало о грозах и ухудшении погоды.
анапа
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746428671_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b747ba8bbc1de7301f57f3a77302d678.jpg
Последствия ливня в Симферополе
В Симферополе ливень подтопил улицы. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается, два борта приняли решение приземлиться в Анапе.
2021-08-19T17:21
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
17:21 19.08.2021 (обновлено: 17:47 19.08.2021)
В Симферополе ливень подтопил улицы
В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены