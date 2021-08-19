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В Симферополе ливень подтопил улицы
В Симферополе ливень подтопил улицы - РИА Новости, 19.08.2021
В Симферополе ливень подтопил улицы
Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:21
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анапа
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя."В аэропорту Симферополя из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.Командиры двух самолётов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, добавили в аэропорту.В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены. МЧС со ссылкой на гидрометцентр предупреждало о грозах и ухудшении погоды.
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Последствия ливня в Симферополе
В Симферополе ливень подтопил улицы. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается, два борта приняли решение приземлиться в Анапе.
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анапа, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, видео
В Симферополе ливень подтопил улицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя.
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17:21 19.08.2021 (обновлено: 17:47 19.08.2021)
 
В Симферополе ливень подтопил улицы

В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Прилет девяти авиарейсов в столицу Крыма задерживается из-за ливня и ветра, два борта приняли решение приземлиться в Анапе, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Симферополя.
"В аэропорту Симферополя из-за сильного ливня и грозы задерживается прибытие девяти воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.
Командиры двух самолётов приняли решение приземлиться на запасном аэродроме в Анапе, добавили в аэропорту.
В Симферополе днем начался ливень, кое-где выпал град, некоторые улицы подтоплены. МЧС со ссылкой на гидрометцентр предупреждало о грозах и ухудшении погоды.
 
АнапаСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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