Суд в Москве признал законными штрафы Facebook за неудаление контента
Суд в Москве признал законными штрафы на 17 миллионов рублей Facebook за неудаление контента
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы признал законным штрафы на 17 миллионов рублей, вынесенные компании Facebook за неудаление запрещенного контента и призывов к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Таганский суд Москвы оставил без изменения постановления мирового судьи судебного участка N422 Таганского района от 10 июня, которыми компания Facebook была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных по ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ, и оштрафована в общей сложности на 17 миллионов рублей", - сказала она.
В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, в июле – еще на 6 миллионов.
Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.