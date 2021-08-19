https://ria.ru/20210819/shtraf-1746376169.html

Суд в Москве признал законными штрафы Facebook за неудаление контента

Суд в Москве признал законными штрафы Facebook за неудаление контента - РИА Новости, 19.08.2021

Суд в Москве признал законными штрафы Facebook за неудаление контента

Таганский районный суд Москвы признал законным штрафы на 17 миллионов рублей, вынесенные компании Facebook за неудаление запрещенного контента и призывов к... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:04

2021-08-19T16:04

2021-08-19T16:04

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Таганский районный суд Москвы признал законным штрафы на 17 миллионов рублей, вынесенные компании Facebook за неудаление запрещенного контента и призывов к экстремизму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.В мае Facebook оштрафовали на 26 миллионов рублей по восьми протоколам за неудаление запрещенного контента, в июле – еще на 6 миллионов.Роскомнадзор весной объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов была рассмотрена судами, с платформ уже взыскано несколько десятков миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/shtraf-1746340065.html

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технологии, москва, facebook, россия