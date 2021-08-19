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В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека - РИА Новости, 19.08.2021
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщают... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:05
2021-08-19T23:08
в мире
пуэрто-рико
северная каролина
карибский бассейн
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщают местные власти."К настоящему времени около 20 человек числятся пропавшими без вести... К несчастью, подтверждена смерть двух человек", - говорится в заявлении аварийно-спасательных служб округа Хейвуд, пострадавшего от стихии.Отмечается, что поисковые операции продолжаются.Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20210816/navodnenie-1745911207.html
пуэрто-рико
северная каролина
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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, карибский бассейн
23:05 19.08.2021 (обновлено: 23:08 19.08.2021)
 
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека

В США в результате наводнения из-за шторма "Фред" погибли два человека, 20 пропали

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / AJ Mast
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщают местные власти.
"К настоящему времени около 20 человек числятся пропавшими без вести... К несчастью, подтверждена смерть двух человек", - говорится в заявлении аварийно-спасательных служб округа Хейвуд, пострадавшего от стихии.
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16 августа, 13:14
Число жертв наводнения на севере Турции возросло до 70 человек
Отмечается, что поисковые операции продолжаются.
Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
 
В миреПуэрто-РикоСеверная КаролинаКарибский бассейн
 
 
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