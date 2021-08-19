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В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека - РИА Новости, 19.08.2021
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщают... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:05
2021-08-19T23:05
2021-08-19T23:08
в мире
пуэрто-рико
северная каролина
карибский бассейн
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Два человека погибли и 20 пропали без вести в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщают местные власти."К настоящему времени около 20 человек числятся пропавшими без вести... К несчастью, подтверждена смерть двух человек", - говорится в заявлении аварийно-спасательных служб округа Хейвуд, пострадавшего от стихии.Отмечается, что поисковые операции продолжаются.Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20210816/navodnenie-1745911207.html
пуэрто-рико
северная каролина
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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, карибский бассейн
23:05 19.08.2021 (обновлено: 23:08 19.08.2021)
В США из-за наводнения после шторма "Фред" погибли два человека
В США в результате наводнения из-за шторма "Фред" погибли два человека, 20 пропали