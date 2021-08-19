https://ria.ru/20210819/shteyn-1746446636.html
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы - РИА Новости, 19.08.2021
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы
Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:13
2021-08-19T19:13
2021-08-19T19:13
происшествия
россия
людмила штейн (депутат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_0:39:1240:737_1920x0_80_0_0_84b3a0f172d0e0008d15e8bdb4ba7c83.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде."Прокурор попросил суд назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", - сказали в суде.Приговор суд огласит 25 августа.В рамках этого дела суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210818/dzhumaev-1746246654.html
https://ria.ru/20210812/yarmysh-1745539474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595897928_40:0:1240:900_1920x0_80_0_0_eae370b2a3e2560d74adcc0ae6a4408f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, людмила штейн (депутат)
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы
Прокурор запросил два года ограничения свободы для муниципального депутата Штейн
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор попросил суд назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", - сказали в суде.
Приговор суд огласит 25 августа.
В рамках этого дела суд приговорил Любовь Соболь
к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области
, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш
, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России
23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента