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Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы - РИА Новости, 19.08.2021
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы
Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:13
2021-08-19T19:13
происшествия
россия
людмила штейн (депутат)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде."Прокурор попросил суд назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", - сказали в суде.Приговор суд огласит 25 августа.В рамках этого дела суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210818/dzhumaev-1746246654.html
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происшествия, россия, людмила штейн (депутат)
19:13 19.08.2021
 
Прокурор запросил для мундепа Штейн два года ограничения свободы

Прокурор запросил два года ограничения свободы для муниципального депутата Штейн

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель гособвинения в ходе прений попросил назначить два года ограничения свободы муниципальному депутату Басманного района Людмиле Штейн по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, сообщили РИА Новости в суде.
"Прокурор попросил суд назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года", - сказали в суде.
Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, на заседании Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 17:07
Обвинение запросило шесть лет колонии для Джумаева за драку с силовиками
Приговор суд огласит 25 августа.
В рамках этого дела суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы (обвинение просило два года). Ей запрещено покидать жилище с 22 часов до шести утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Московской области, а также надлежит являться в инспекцию трижды в месяц.
Другими фигурантами дела являются брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева.
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 19:37
Обвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы
Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ). Большинство фигурантов отправлены под домашний арест.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел, первые приговоры уже вынесены.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
ПроисшествияРоссияЛюдмила Штейн (депутат)
 
 
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