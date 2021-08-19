Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746456172.html
Импортеры шампанского в Россию получат марки по прежним заявлениям
Импортеры шампанского в Россию получат марки по прежним заявлениям - РИА Новости, 19.08.2021
Импортеры шампанского в Россию получат марки по прежним заявлениям
Правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:24
2021-08-19T20:24
экономика
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740005124_0:100:2798:1674_1920x0_80_0_0_9b0e29eb39efff2a02f6db22b0e5c819.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации."Установить, что в случаях, если наименование вида винодельческой продукции, указанное в заявлениях о выдаче федеральных специальных марок или акцизных марок, поданных до дня вступления в силу настоящего постановления, изменилось в связи с вступлением в силу федерального закона от 2 июля 2021 года №345-ФЗ ... , производители и импортеры винодельческой продукции вправе наносить на такую продукцию федеральные специальные марки и акцизные марки, полученные по указанным заявлениям, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2348 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" (в редакции, действующей на день подачи заявления)", - говорится в документе.Оборот продукции, которая маркирована специальными и акцизными марками в рамках данного правила, возможна до истечения срока годности такого алкоголя. Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.В текущем году в России изменился и другой аспект регулирования оборота алкоголя. До 2021 года федеральные специальные марки наносились на производимую в РФ алкогольную продукцию, за исключением идущей на экспорт - они приобретаются в органах Росалкогольрегулирования. В свою очередь импортируемый алкоголь маркировался акцизными марками, которые приобретались в таможенных органах.С 1 января 2021 года произошла унификация марок, и использование акцизных прекращается. Таможенные органы до 31 марта смогут выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года. При этом ввоз в РФ алкогольной продукции (в том числе из стран Евразийского экономического союза), маркированной акцизными марками, допускается до 31 декабря 2021 года включительно. Реализация алкоголя, маркированного акцизными марками, возможна до окончания срока годности продукции.
https://ria.ru/20210811/kiselev-1745360000.html
https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html
https://ria.ru/20210706/shampanskoe-1740061865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740005124_0:0:2365:1774_1920x0_80_0_0_1f4a71f63fe153cd1f5dab9e28260bd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), евразийский экономический союз, россия
20:24 19.08.2021
 
Импортеры шампанского в Россию получат марки по прежним заявлениям

Импортеры шампанского в Россию смогут получить марки по прежним заявлениям

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродукция французской компании-производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy на полке в одном из магазинов в Москве
Продукция французской компании-производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy на полке в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Правительство РФ после изменения регулирования оборота шампанского в России разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в России, соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
"Установить, что в случаях, если наименование вида винодельческой продукции, указанное в заявлениях о выдаче федеральных специальных марок или акцизных марок, поданных до дня вступления в силу настоящего постановления, изменилось в связи с вступлением в силу федерального закона от 2 июля 2021 года №345-ФЗ ... , производители и импортеры винодельческой продукции вправе наносить на такую продукцию федеральные специальные марки и акцизные марки, полученные по указанным заявлениям, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года №2348 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" (в редакции, действующей на день подачи заявления)", - говорится в документе.
Работа линии по производству шампанского и игристых вин агрохолдинга ООО Ариант в Челябинске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 16:25
Киселев оценил эксперимент по интернет-продаже российского вина
Оборот продукции, которая маркирована специальными и акцизными марками в рамках данного правила, возможна до истечения срока годности такого алкоголя. Постановление правительства вступает в силу со дня его официального опубликования.
Новый закон в начале июля 2021 года внес изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Поправки стали известны из-за скандала с поставками продукции Moet Hennessy: исходя из формулировок закона, понятие "шампанское" можно использовать в лишь в отношении напитков, произведенных на территории России, а импортные алкогольные напитки определяются как "игристое вино".
Однако закон ввел и другие изменения в регулирование оборота винодельческой продукции, уточнив большое количество терминов и установив новые требования в данной сфере. Ранее отраслевые винодельческие объединения России направили в правительство письмо, обратив внимание на противоречие поправок и многих действующих стандартов. В связи с этим участники рынка попросили установить переходный период или мораторий в действии нового закона.
Бокалы с шампанским - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 09:58
Авторы поправок в закон о винах объяснили термин "российское шампанское"
В текущем году в России изменился и другой аспект регулирования оборота алкоголя. До 2021 года федеральные специальные марки наносились на производимую в РФ алкогольную продукцию, за исключением идущей на экспорт - они приобретаются в органах Росалкогольрегулирования. В свою очередь импортируемый алкоголь маркировался акцизными марками, которые приобретались в таможенных органах.
С 1 января 2021 года произошла унификация марок, и использование акцизных прекращается. Таможенные органы до 31 марта смогут выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 31 декабря 2020 года. При этом ввоз в РФ алкогольной продукции (в том числе из стран Евразийского экономического союза), маркированной акцизными марками, допускается до 31 декабря 2021 года включительно. Реализация алкоголя, маркированного акцизными марками, возможна до окончания срока годности продукции.
Бармен разливает напитки в баре - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 11:27
Во Франции рассказали о своем взгляде на спор о шампанском
 
ЭкономикаФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Евразийский экономический союзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01От хулигана до романтика: как менялся Дима Билан
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
Лента новостейМолния