https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму

В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму - РИА Новости, 19.08.2021

В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского:... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:53

2021-08-19T13:53

2021-08-19T13:53

в мире

владимир зеленский

руслан бальбек

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского: украинский лидер этого "с такими настроениями не дождется".Ранее Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет"."Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос - что он не самый желанный гость на полуострове. А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210819/krym-1746348294.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, владимир зеленский, руслан бальбек