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В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму - РИА Новости, 19.08.2021
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского:... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:53
2021-08-19T13:53
в мире
владимир зеленский
руслан бальбек
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского: украинский лидер этого "с такими настроениями не дождется".Ранее Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет"."Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос - что он не самый желанный гость на полуострове. А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - сказал Бальбек РИА Новости.
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в мире, владимир зеленский, руслан бальбек
13:53 19.08.2021
 
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму

Депутат Госдумы Бальбек назвал Зеленского не самым желанным гостем в Крыму

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского: украинский лидер этого "с такими настроениями не дождется".
Ранее Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет".
"Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос - что он не самый желанный гость на полуострове. А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - сказал Бальбек РИА Новости.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 13:32
В Крыму назвали слова Зеленского о полуострове дешевой клоунадой
 
В миреВладимир ЗеленскийРуслан Бальбек
 
 
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