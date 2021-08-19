https://ria.ru/20210819/shampanskoe-1746352257.html
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму - РИА Новости, 19.08.2021
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского:... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:53
2021-08-19T13:53
2021-08-19T13:53
в мире
владимир зеленский
руслан бальбек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_0:33:3000:1721_1920x0_80_0_0_f377ccf347c356a85d2943ade0167c2a.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского: украинский лидер этого "с такими настроениями не дождется".Ранее Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет"."Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос - что он не самый желанный гость на полуострове. А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - сказал Бальбек РИА Новости.
https://ria.ru/20210819/krym-1746348294.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743271179_506:0:2817:1733_1920x0_80_0_0_40beebe63b83c3d23274789e7a6ba2a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, руслан бальбек
В Госдуме ответили на слова Зеленского про бокал шампанского в Крыму
Депутат Госдумы Бальбек назвал Зеленского не самым желанным гостем в Крыму
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек
отреагировал на желание президента Украины Владимира Зеленского
после "возвращения" Крыма выпить там бокал шампанского: украинский лидер этого "с такими настроениями не дождется".
Ранее Зеленский заявил, что после "возвращения" Крыма под контроль Киева хочет поехать на мыс Фиолент и выпить на полуострове бокал шампанского "Новый Свет".
"Зеленский и сейчас может приехать как частное лицо, пройти пограничные процедуры и порадовать себе душу и морем, и крымскими продуктами. Другой вопрос - что он не самый желанный гость на полуострове. А если ждать возвращения Крыма в Украину, то эту мечту про Фиолент и Кастрополь можно забыть навсегда. Заявление, конечно, эпатажное, эффектное, но абсолютно пустое. Я бы сказал, что это не самая остроумная цитата украинского президента. И с такими настроениями Зеленский не дождется своих крымских предпочтений", - сказал Бальбек РИА Новости.