https://ria.ru/20210819/sertifikat-1746355001.html

Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции

Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции - РИА Новости, 19.08.2021

Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции

Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:11

2021-08-19T14:11

2021-08-19T14:35

распространение коронавируса

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украина

турция

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еврокомиссия

коронавирус covid-19

северная македония

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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия."Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.Эти три страны также будут принимать сертификаты ЕС.Коронавирусный сертификат ЕС может включать в себя данные об отрицательном тесте на COVID-19, о вакцинации против этого вируса или перенесённой болезни и наличии антител. Он призван упростить поездки жителей ЕС внутри союза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.Еврокомиссия продолжает контактировать со странами, не входящими в Евросоюз, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов, отмечается в релизе.Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.При этом никакие российские прививки от COVID-19 пока не признаны в Евросоюзе централизовано. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.

https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html

https://ria.ru/20210804/vaktsiny-1744274037.html

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северная македония

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в мире, украина, турция, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, северная македония