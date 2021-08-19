https://ria.ru/20210819/sertifikat-1746355001.html
Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции
Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции - РИА Новости, 19.08.2021
Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции
Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:11
2021-08-19T14:11
2021-08-19T14:35
распространение коронавируса
в мире
украина
турция
евросоюз
еврокомиссия
коронавирус covid-19
северная македония
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БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине, в Турции и Северной Македонии, сообщает Еврокомиссия."Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.Эти три страны также будут принимать сертификаты ЕС.Коронавирусный сертификат ЕС может включать в себя данные об отрицательном тесте на COVID-19, о вакцинации против этого вируса или перенесённой болезни и наличии антител. Он призван упростить поездки жителей ЕС внутри союза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.Еврокомиссия продолжает контактировать со странами, не входящими в Евросоюз, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов, отмечается в релизе.Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.При этом никакие российские прививки от COVID-19 пока не признаны в Евросоюзе централизовано. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.
https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html
https://ria.ru/20210804/vaktsiny-1744274037.html
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в мире, украина, турция, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, северная македония
14:11 19.08.2021 (обновлено: 14:35 19.08.2021)
Евросоюз признал COVID-сертификаты Украины и Турции
Еврокомиссия: ЕС с 20 августа признает COVID-сертификаты Украины, Турции и Северной Македонии
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Евросоюз
будет признавать с завтрашнего дня COVID-сертификаты, выданные на Украине
, в Турции
и Северной Македонии
, сообщает Еврокомиссия
.
"Комиссия приняла сегодня три решения об эквивалентности для Северной Македонии, Турции и Украины. Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - говорится в пресс-релизе ЕК.
Эти три страны также будут принимать сертификаты ЕС.
Коронавирусный сертификат ЕС может включать в себя данные об отрицательном тесте на COVID-19, о вакцинации против этого вируса или перенесённой болезни и наличии антител. Он призван упростить поездки жителей ЕС внутри союза, поскольку для обладателей таких сертификатов могут смягчаться определенные ограничительные меры, например, по прохождению самоизоляции.
Еврокомиссия продолжает контактировать со странами, не входящими в Евросоюз, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов, отмечается в релизе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
17 августа выразил надежду, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с Москвой
взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса.
При этом никакие российские прививки от COVID-19 пока не признаны в Евросоюзе централизовано. Некоторые страны ЕС отдельно применяли у себя "Спутник V". Эта российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA), которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер
сообщил, что дипломаты из Евросоюза работают с российскими коллегами над взаимным признанием цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Позднее представитель пресс-службы Еврокомиссии пояснил, что ЕС не ведет конкретных переговоров с Россией
о возможности ее подключения к системе COVID-сертификатов ЕС, речь идет об общей и технической информации, которая была направлена многим партнерам Евросоюза по всему миру.