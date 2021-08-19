https://ria.ru/20210819/scherbakov-1746386472.html

Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Актера Бориса Щербакова госпитализировали - РИА Новости, 19.08.2021

Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Народный артист России Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:03

2021-08-19T17:03

2021-08-19T17:58

борис щербаков

культура

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

культура

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.Собеседник агентства добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя COVID-19.Щербаков добавил, что чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и поднять иммунитет.

https://ria.ru/20210818/koronaviurs-1746272377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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