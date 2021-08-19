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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/scherbakov-1746386472.html
Актера Бориса Щербакова госпитализировали
Актера Бориса Щербакова госпитализировали - РИА Новости, 19.08.2021
Актера Бориса Щербакова госпитализировали
Народный артист России Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:03
2021-08-19T17:58
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.Собеседник агентства добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя COVID-19.Щербаков добавил, что чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и поднять иммунитет.
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борис щербаков, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, культура
17:03 19.08.2021 (обновлено: 17:58 19.08.2021)
 
Актера Бориса Щербакова госпитализировали

Актер Борис Щербаков сообщил о госпитализации из-за подозрения на COVID-19

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкАктер театра и кино Борис Щербаков
Актер театра и кино Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Народный артист России Борис Щербаков сообщил РИА Новости, что его госпитализировали с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.
Собеседник агентства добавил, что сам решил обратиться в больницу, так как подозревал у себя COVID-19.

"У меня ослаб иммунитет немножко, и я какую-то слабость почувствовал, поэтому решил сам лечь в больницу, подумал, что у меня коронавирус. Очень испугался, поэтому сам приехал в 52-ю больницу, хотя перед этим мне уже делали тест, который был отрицательным, но я подумал, что лучше всего это сделать еще больнице", — рассказал артист.

Щербаков добавил, что чувствует себя хорошо, но планирует пока остаться в больнице и поднять иммунитет.
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