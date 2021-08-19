https://ria.ru/20210819/savchenko-1746361852.html

Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада

Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада - РИА Новости, 19.08.2021

Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада

Украина должна как можно быстрее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:44

2021-08-19T14:44

2021-08-19T15:48

в мире

украина

сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

надежда савченко

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина должна как можно быстрее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко."Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США — это колонизатор, который будет вас использовать", — сказала она в эфире телеканала "Первый независимый".Савченко отметила, что везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Украинская власть, по ее мнению, должна "выйти из-под внешнего управления" американцев, европейцев и других западных партнеров.В конце августа состоится встреча президентов США и Украины. Предполагается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.

https://ria.ru/20210811/ukraina-1745248526.html

украина

сша

вашингтон (город)

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, надежда савченко