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Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада
Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада - РИА Новости, 19.08.2021
Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада
Украина должна как можно быстрее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:44
2021-08-19T15:48
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
надежда савченко
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина должна как можно быстрее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко."Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США — это колонизатор, который будет вас использовать", — сказала она в эфире телеканала "Первый независимый".Савченко отметила, что везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Украинская власть, по ее мнению, должна "выйти из-под внешнего управления" американцев, европейцев и других западных партнеров.В конце августа состоится встреча президентов США и Украины. Предполагается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, надежда савченко
14:44 19.08.2021 (обновлено: 15:48 19.08.2021)
 
Савченко призвала Украину отказаться от помощи Запада

Экс-депутат Рады Савченко: Украина должна как можно скорее отказаться от помощи Запада

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина должна как можно быстрее отказаться от помощи США и Европейского союза и стать более самостоятельной, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.
"Они (Соединенные Штаты. — Прим. ред.) не будут вам верным другом, то есть другом, который и в беде, и горе, и в радости, и в богатстве. Нет, США — это колонизатор, который будет вас использовать", — сказала она в эфире телеканала "Первый независимый".
Савченко отметила, что везде, куда Вашингтон отправляет помощь, начинается война. Украинская власть, по ее мнению, должна "выйти из-под внешнего управления" американцев, европейцев и других западных партнеров.
В конце августа состоится встреча президентов США и Украины. Предполагается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийНадежда Савченко
 
 
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