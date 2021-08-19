https://ria.ru/20210819/samolet-1746315256.html

Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву

Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву - РИА Новости, 19.08.2021

Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву

Бывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой рассказал, как в августе 1991 года угнал самолет, чтобы попасть к Михаилу Горбачеву. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:35

2021-08-19T10:35

2021-08-19T11:04

политика

москва

борис ельцин

михаил горбачев

александр руцкой

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой рассказал, как в августе 1991 года угнал самолет, чтобы попасть к Михаилу Горбачеву."Мы вместе с Дунаевым Андреем Федоровичем, это мой друг, бывший министр внутренних дел. Я говорю: "Андрей, надо что-то делать. Это же все может хреново закончиться". Говорит: "Давай попытаемся как-то попасть в Форос". Ну, давай. Рисковые ребята", — сказал он в эфире "Соловьев Live" в YouTube.После этого они, взяв с собой спецназ МВД, под видом введенных в Москву ГКЧП войск на военных ПАЗиках проникли в правительственный аэропорт "Внуково"."Приезжаем во "Внуково", я в диспетчерскую: "Есть свободный самолет?" Там у всех квадратные глаза, конечно, говорят: "Нет". А вот это что стоит? А это Янаеву (вице-президент СССР Геннадий Янаев, член ГКЧП. — Прим. ред.) самолет готовится на вылет. Вот, говорю, он нам подойдет. Мы захватываем этот самолет, приводим в чувство экипаж, потому что он начинает биться в конвульсиях. А экипаж правительственный... И, разумеется, взлетаем без разрешения. Никто не дает коридор, никто нами не управляет. Я летчик все-таки, карта же есть", — заявил Руцкой.Далее он рассказал, что прибыл в аэродром Бельбек и попал на прием к Горбачеву, который, по его словам, не был арестован или изолирован. Руцкой вывез Горбачева в Москву.Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.

https://ria.ru/20210819/utechki-1746297786.html

https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html

https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html

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политика, москва, борис ельцин, михаил горбачев, александр руцкой, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, бельбек, россия