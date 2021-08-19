10:35 19.08.2021 (обновлено: 11:04 19.08.2021)
Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть к Горбачеву
Бывший вице-президент Руцкой рассказал, как угнал самолет, чтобы попасть в Форос к Горбачеву
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой рассказал, как в августе 1991 года угнал самолет, чтобы попасть к Михаилу Горбачеву.
"Мы вместе с Дунаевым Андреем Федоровичем, это мой друг, бывший министр внутренних дел. Я говорю: "Андрей, надо что-то делать. Это же все может хреново закончиться". Говорит: "Давай попытаемся как-то попасть в Форос". Ну, давай. Рисковые ребята", — сказал он в эфире "Соловьев Live" в YouTube.
После этого они, взяв с собой спецназ МВД, под видом введенных в Москву ГКЧП войск на военных ПАЗиках проникли в правительственный аэропорт "Внуково".
"Приезжаем во "Внуково", я в диспетчерскую: "Есть свободный самолет?" Там у всех квадратные глаза, конечно, говорят: "Нет". А вот это что стоит? А это Янаеву (вице-президент СССР Геннадий Янаев, член ГКЧП. — Прим. ред.) самолет готовится на вылет. Вот, говорю, он нам подойдет. Мы захватываем этот самолет, приводим в чувство экипаж, потому что он начинает биться в конвульсиях. А экипаж правительственный... И, разумеется, взлетаем без разрешения. Никто не дает коридор, никто нами не управляет. Я летчик все-таки, карта же есть", — заявил Руцкой.
Далее он рассказал, что прибыл в аэродром Бельбек и попал на прием к Горбачеву, который, по его словам, не был арестован или изолирован. Руцкой вывез Горбачева в Москву.
2 августа, 19:32Горбачев назвал два главных удара, разрушивших СССР
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП).
Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин. Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.
15 августа, 15:57Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП