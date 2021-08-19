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Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии
Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии - РИА Новости, 19.08.2021
Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии
Последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T22:59
2021-08-19T23:51
в мире
сша
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сергей рябков
россия
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона, цитирует издание The Wall Street Journal заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова."Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, НЕ в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни", - цитирует The Wall Street Journal комментарий Рябкова, полученный изданием по электронной почте.Издание утверждает, что та же тема поднималась на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня."На встрече в Женеве господин Путин... сказал господину Байдену, что Москва против любой американской военной роли в Центральноазиатском регионе, и Китай ее также отвергнет", - сказано в публикации со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников двух стран.По сведениям издания, позиция России стала препятствием для реализации планов США разместить беспилотные летательные аппараты и иные контртеррористические силы в соседних с Афганистаном странах."Без доступа к странам Центральной Азии, таким как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, Соединенным Штатам придется для полетов в Афганистан опираться на базы в Катаре, других арабских странах Персидского залива и авианосцы в Индийском океане", - пишет The Wall Street Journal.Удаленность баз означает, что американские "дроны" будут тратить более 60% времени, отводимого на задание, на полет в Афганистан и дорогу обратно, приводит издание мнение бывшего высокопоставленного военного США.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
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в мире, сша, москва, сергей рябков, россия
22:59 19.08.2021 (обновлено: 23:51 19.08.2021)
 
Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии

Замглавы МИД Рябков: военное присутствие США в Центральной Азии не способствует безопасности региона

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона, цитирует издание The Wall Street Journal заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, НЕ в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни", - цитирует The Wall Street Journal комментарий Рябкова, полученный изданием по электронной почте.
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Издание утверждает, что та же тема поднималась на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня.
"На встрече в Женеве господин Путин... сказал господину Байдену, что Москва против любой американской военной роли в Центральноазиатском регионе, и Китай ее также отвергнет", - сказано в публикации со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников двух стран.
По сведениям издания, позиция России стала препятствием для реализации планов США разместить беспилотные летательные аппараты и иные контртеррористические силы в соседних с Афганистаном странах.
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"Без доступа к странам Центральной Азии, таким как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, Соединенным Штатам придется для полетов в Афганистан опираться на базы в Катаре, других арабских странах Персидского залива и авианосцы в Индийском океане", - пишет The Wall Street Journal.
Удаленность баз означает, что американские "дроны" будут тратить более 60% времени, отводимого на задание, на полет в Афганистан и дорогу обратно, приводит издание мнение бывшего высокопоставленного военного США.
 
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