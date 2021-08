https://ria.ru/20210819/ryabkov-1746472440.html

Рябков раскритиковал военное присутствие США в Центральной Азии

2021-08-19T22:59

2021-08-19T22:59

2021-08-19T23:51

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736413028_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4dff02a32475c7ef7a8c62a6a10f68b8.jpg

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Последние события в Афганистане не изменили мнения России о том, что любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона, цитирует издание The Wall Street Journal заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова."Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, НЕ в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни", - цитирует The Wall Street Journal комментарий Рябкова, полученный изданием по электронной почте.Издание утверждает, что та же тема поднималась на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня."На встрече в Женеве господин Путин... сказал господину Байдену, что Москва против любой американской военной роли в Центральноазиатском регионе, и Китай ее также отвергнет", - сказано в публикации со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников двух стран.По сведениям издания, позиция России стала препятствием для реализации планов США разместить беспилотные летательные аппараты и иные контртеррористические силы в соседних с Афганистаном странах."Без доступа к странам Центральной Азии, таким как Узбекистан, Киргизия или Таджикистан, Соединенным Штатам придется для полетов в Афганистан опираться на базы в Катаре, других арабских странах Персидского залива и авианосцы в Индийском океане", - пишет The Wall Street Journal.Удаленность баз означает, что американские "дроны" будут тратить более 60% времени, отводимого на задание, на полет в Афганистан и дорогу обратно, приводит издание мнение бывшего высокопоставленного военного США.

