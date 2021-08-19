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Хинштейн объяснил, как будет работать закон о запрете въезда русофобам
Хинштейн объяснил, как будет работать закон о запрете въезда русофобам - РИА Новости, 19.08.2021
Хинштейн объяснил, как будет работать закон о запрете въезда русофобам
Власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по заявлениям от граждан и общественных организаций. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил депутат... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:14
2021-08-19T15:14
общество
александр хинштейн
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по заявлениям от граждан и общественных организаций. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн."У нас достаточное число общественных организаций, которые в состоянии информировать власти о возмутительных случаях. Договариваться с ними не надо — общественники сами с удовольствием будут это делать", — отметил парламентарий.Также Хинштейн добавил, что фиксировать нарушения смогут консулы в процессе оформления визы.Он подчеркнул, что только публичные высказывания попадут под действие закона."Если кто-то делает противоправные заявления на кухне или с женой под одеялом — это его личное дело", — заявил депутат.Хинштейн сообщил, что оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в страну власти не будут. При этом у них будет возможность вернуть право посещения России.
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общество, александр хинштейн, госдума рф, россия
15:14 19.08.2021
 
Хинштейн объяснил, как будет работать закон о запрете въезда русофобам

Депутат Хинштейн: запрещать въезд русофобам будут по заявлениям граждан и общественных организаций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по заявлениям от граждан и общественных организаций. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"У нас достаточное число общественных организаций, которые в состоянии информировать власти о возмутительных случаях. Договариваться с ними не надо — общественники сами с удовольствием будут это делать", — отметил парламентарий.
Также Хинштейн добавил, что фиксировать нарушения смогут консулы в процессе оформления визы.
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"Если кто-то делает противоправные заявления на кухне или с женой под одеялом — это его личное дело", — заявил депутат.
Хинштейн сообщил, что оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в страну власти не будут. При этом у них будет возможность вернуть право посещения России.
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