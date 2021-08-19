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Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ
Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ - РИА Новости, 19.08.2021
Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ
Дискриминация русских на территориях ближнего зарубежья недопустима, необходимо принятие радикальных мер, в том числе пожизненный запрет на въезд на территорию... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:16
2021-08-19T20:16
2021-08-19T20:16
госдума рф
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русофобия
казбек тайсаев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дискриминация русских на территориях ближнего зарубежья недопустима, необходимо принятие радикальных мер, в том числе пожизненный запрет на въезд на территорию РФ русофобам, считает зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.Тайсаев отметил, что появление "языковых патрулей", агрессии в сторону русских людей - "спланированные действия Запада", подобные "сценарии мы наблюдали и в Грузии, и в Украине"."Считаю, что нужно инициировать пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию для таких русофобов, выражающих пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам. Сколько мы ещё будем терпеть подобные выходки?" - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746432246.html
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госдума рф, кпрф, русофобия, казбек тайсаев, россия
Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ
Секретарь ЦК КПРФ Тайсаев: запрет на въезд в Россию для русофобов должен быть пожизненным
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дискриминация русских на территориях ближнего зарубежья недопустима, необходимо принятие радикальных мер, в том числе пожизненный запрет на въезд на территорию РФ русофобам, считает зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.
Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.
"Против таких нелюдей – чудовищных националистов и провокаторов, разжигающих конфликты в обществе, – необходимо принятие радикальных политических мер", - написал политик в своем Telegram-канале.
Тайсаев отметил, что появление "языковых патрулей", агрессии в сторону русских людей - "спланированные действия Запада", подобные "сценарии мы наблюдали и в Грузии, и в Украине".
"Считаю, что нужно инициировать пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию для таких русофобов, выражающих пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам. Сколько мы ещё будем терпеть подобные выходки?" - подчеркнул он.