https://ria.ru/20210819/rusofobiya-1746455130.html

Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ

Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ - РИА Новости, 19.08.2021

Запрет на въезд для русофобов должен быть пожизненным, заявили в КПРФ

Дискриминация русских на территориях ближнего зарубежья недопустима, необходимо принятие радикальных мер, в том числе пожизненный запрет на въезд на территорию... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:16

2021-08-19T20:16

2021-08-19T20:16

госдума рф

кпрф

русофобия

казбек тайсаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148657/88/1486578886_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_935d706902607c0bb1067a1f5d26afaf.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Дискриминация русских на территориях ближнего зарубежья недопустима, необходимо принятие радикальных мер, в том числе пожизненный запрет на въезд на территорию РФ русофобам, считает зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.Ранее сообщалось, что депутаты "Единой России" подготовили законопроект, запрещающий въезд русофобам в страну. Он предусматривает запрет на въезд в Россию для иностранцев и лиц без гражданства, если они возбуждают ненависть и вражду.Тайсаев отметил, что появление "языковых патрулей", агрессии в сторону русских людей - "спланированные действия Запада", подобные "сценарии мы наблюдали и в Грузии, и в Украине"."Считаю, что нужно инициировать пожизненный запрет на въезд в Российскую Федерацию для таких русофобов, выражающих пренебрежительное отношение к русскому языку, жителям России и соотечественникам. Сколько мы ещё будем терпеть подобные выходки?" - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746432246.html

https://ria.ru/20210819/rusofoby-1746366973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, кпрф, русофобия, казбек тайсаев, россия