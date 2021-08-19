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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер мультипликатор Евгений Михельсон
Умер мультипликатор Евгений Михельсон - РИА Новости, 19.08.2021
Умер мультипликатор Евгений Михельсон
Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Союза... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:34
2021-08-19T13:37
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ."Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82 году жизни после тяжелой болезни", - говорится в сообщении.Михельсон был добрым, интеллигентным человеком с ярким творческим дарованием, память о нем надолго сохранится в его фильмах и картинах, добавили в союзе, выразив соболезнования его родным и близким.Евгений Михельсон работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, стал "Заслуженным деятелем Туркменистана", затем переехал в Россию.
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туркмения, россия, новости культуры
13:34 19.08.2021 (обновлено: 13:37 19.08.2021)
 
Умер мультипликатор Евгений Михельсон

Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни

© Фото : The MFA of TurkmenistanЕвгений Михельсон
Евгений Михельсон - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : The MFA of Turkmenistan
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
"Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82 году жизни после тяжелой болезни", - говорится в сообщении.
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5 января, 07:00Авторы
Волшебные миры: мультипликатору Хаяо Миядзаки ‒ 80
Михельсон был добрым, интеллигентным человеком с ярким творческим дарованием, память о нем надолго сохранится в его фильмах и картинах, добавили в союзе, выразив соболезнования его родным и близким.
Евгений Михельсон работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, стал "Заслуженным деятелем Туркменистана", затем переехал в Россию.
 
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