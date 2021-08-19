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Умер мультипликатор Евгений Михельсон

Умер мультипликатор Евгений Михельсон - РИА Новости, 19.08.2021

Умер мультипликатор Евгений Михельсон

Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Союза... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:34

2021-08-19T13:34

2021-08-19T13:37

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Художник-мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон умер на 82-м году жизни после тяжелой болезни, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ."Умер Евгений Иванович Михельсон, замечательный художник, талантливый режиссер анимационных фильмов, светлый человек. Умер 18 августа на 82 году жизни после тяжелой болезни", - говорится в сообщении.Михельсон был добрым, интеллигентным человеком с ярким творческим дарованием, память о нем надолго сохранится в его фильмах и картинах, добавили в союзе, выразив соболезнования его родным и близким.Евгений Михельсон работал в Туркмении, где возглавлял объединение мультипликационных фильмов, стал "Заслуженным деятелем Туркменистана", затем переехал в Россию.

https://radiosputnik.ria.ru/20210105/miyadzaki-1587663797.html

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