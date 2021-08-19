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В Москве началась реставрация усадеб промышленников Кнопов

В Москве началась реставрация усадеб промышленников Кнопов - РИА Новости, 19.08.2021

В Москве началась реставрация усадеб промышленников Кнопов

Реставрация двух усадеб промышленников Кнопов началась в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T08:26

2021-08-19T08:26

2021-08-19T08:26

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Реставрация двух усадеб промышленников Кнопов началась в Москве, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Масштабные реставрационные работы начались в Колпачном переулке. В порядок приводят дома и постройки двух исторических усадеб. В начале прошлого века они принадлежали семье знаменитых московских промышленников по фамилии Кноп", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти памятники архитектуры были построены на рубеже XIX–XX веков. Одна из усадеб находится по адресу Колпачный переулок, дом 5, строения 1–4. Дом и пристройки выполнены в стиле неоготика с элементами поздней английской готики. Вторая усадьба, где пройдут реставрационные работы, построена в стиле эклектика и расположена по адресу Колпачный переулок, дом 7, строение 2.Так, по его словам, в одной из усадеб нашли альфрейную живопись на стенах, керамические воздуховоды, исторические каменные и паркетные полы."Все это будет отреставрировано. Интерьерам вернут облик конца XIX — начала XX века", - добавил Емельянов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, жилье, недвижимость, реставрация