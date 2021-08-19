https://ria.ru/20210819/putin-1746450482.html

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева - РИА Новости, 19.08.2021

Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели обмен мнениями по проблематике внутриукраинского кризиса и выразили обеспокоенность... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:45

2021-08-19T19:45

2021-08-19T19:56

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели обмен мнениями по проблематике внутриукраинского кризиса и выразили обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие минским соглашениям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746449809.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, эммануэль макрон