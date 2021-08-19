https://ria.ru/20210819/putin-1746450482.html
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева - РИА Новости, 19.08.2021
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели обмен мнениями по проблематике внутриукраинского кризиса и выразили обеспокоенность... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:45
2021-08-19T19:45
2021-08-19T19:56
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели обмен мнениями по проблематике внутриукраинского кризиса и выразили обеспокоенность сохраняющейся напряженностью, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на деструктивные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет ситуацию на линии соприкосновения, а также тиражирует провокационные законодательные инициативы, прямо противоречащие минским соглашениям", - говорится в сообщении.
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владимир путин, эммануэль макрон
19:45 19.08.2021 (обновлено: 19:56 19.08.2021)
Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева
Президент России Путин обратил внимание Макрона на деструктивные действия Киева