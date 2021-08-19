https://ria.ru/20210819/putch-1746291152.html

ГКЧП 30 лет назад совершил попытку госпереворота

ГКЧП 30 лет назад совершил попытку госпереворота - РИА Новости, 19.08.2021

ГКЧП 30 лет назад совершил попытку госпереворота

Ряд советских высокопоставленных чиновников ровно 30 лет назад образовали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в попытке... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:06

2021-08-19T01:06

2021-08-19T05:15

общество

ссср

борис ельцин

михаил горбачев

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ряд советских высокопоставленных чиновников ровно 30 лет назад образовали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в попытке сохранить страну и отстранить президента Михаила Горбачева от власти, эта дата вошла в историю как Августовский путч.Историческая справкаВ ночь с 18 на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению. В него вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.В этот день была предпринята попытка захвата власти путчистами, сопровождавшаяся вводом войск в крупные города. В Москву ввели около 4 тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной. На защиту Белого дома и сопротивление путчистам вышли президент РСФСР Борис Ельцин и его сторонники. Тогда Ельцин, стоя на танке, зачитал "Обращение к гражданам России", в котором назвал действия ГКЧП "реакционным, антиконституционным переворотом" и призвал граждан страны "дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию". Ельцин также подписал указы № 59 и № 61, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту РСФСР.Сам Горбачев находился на отдыхе в Крыму и был изолирован на правительственной даче в Форосе. Спустя три дня после начала путча он с семьей вернулся в Москву. В тот же день была прекращена деятельность ГКЧП. Его членов и ряд других деятелей, поддержавших ГКЧП, в том числе председателя Верховного Совета СССР Лукьянова, арестовали.Попытка сохранить СССРБывший вице-президент Российской Федерации Александр Руцкой, занимавший этот пост с 10 июля 1991 года вплоть до упразднения должности в декабре 1993 года, не согласен с тем, что события августа 1991 года называют путчем.По его словам, ГКЧП допустил самую главную ошибку – ввел войска в Москву."Этого делать нельзя было. И далее запустили искаженную информацию, что Горбачев арестован. Я вывозил Горбачева из Фороса, и я остановил весь этот процесс, а не великий полководец Ельцин", – сказал Руцкой.Политик добавил, что слухи о том, что Горбачев был арестован, были придуманы самим президентом СССР."Я вывозил Горбачева из Фороса и говорю, что он не был арестован. Он сам придумал это", – добавил Руцкой.Последний председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов заявил РИА Новости, что его мнение о событиях 30-летней давности тоже не изменилось."Путч не состоялся. Не состоялся он по вине самих же путчистов. Как изменилось мое отношение? Я вам скажу такую вещь, что я был и буду оставаться сторонником Советского Союза. Другое дело, что сейчас его, конечно, не восстановишь. Но тогда же народ высказал желание, чтобы в составе Советского Союза остаться", - поделился своим мнением с РИА Новости генерал-майор в отставке Вячеслав Генералов, который во время августовских событий 18 августа 1991 года был назначен начальником охраны резиденции Горбачева в Форосе.По его мнению, президент СССР не предпринял никаких попыток для сохранения союза и "просто ушел от ответственности"."Иначе ему (Горбачеву – ред.) пришлось бы отвечать перед страной, руководителями других государств, почему он поступил так, а не иначе. Его рейтинг на Западе был высоким, он боялся этот рейтинг опустить. Кстати говоря, ГКЧП еще и поэтому провалился. Они все время думали о рейтинге Горбачева, они ведь его уважали сильно, они были близкими соратниками – Крючков, Язов, которых он сам назначал", - отметил Генералов.

https://ria.ru/20210818/gorbachev-1746170666.html

https://ria.ru/20200820/1576033115.html

https://ria.ru/20190821/1557737623.html

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общество, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, россия