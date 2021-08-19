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Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти - РИА Новости, 19.08.2021
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:11
2021-08-19T11:11
2021-08-19T11:11
происшествия
нижний тагил
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, 20 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Нижнем Тагиле, нанес годовалому сыну не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям, после чего ребенок умер на месте."Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Алексею Рыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации регионального управления СК РФ, после произошедшего отец отнес ребенка в другую комнату, а сам скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка мальчика, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан "по горячим следам" полицейскими, добавили в СУСК.Как уточнил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики.
https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html
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происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти
Житель Свердловской области, который до смерти избил годовалого сына, получил девять лет колонии