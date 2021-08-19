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Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти

Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти - РИА Новости, 19.08.2021

Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:11

2021-08-19T11:11

2021-08-19T11:11

происшествия

нижний тагил

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, 20 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Нижнем Тагиле, нанес годовалому сыну не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям, после чего ребенок умер на месте."Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Алексею Рыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации регионального управления СК РФ, после произошедшего отец отнес ребенка в другую комнату, а сам скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка мальчика, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан "по горячим следам" полицейскими, добавили в СУСК.Как уточнил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики.

https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html

https://ria.ru/20210407/krasnoyarsk-1727128175.html

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф), россия