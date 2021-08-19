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Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти - РИА Новости, 19.08.2021
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:11
2021-08-19T11:11
происшествия
нижний тагил
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.По данным ведомства, 20 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Нижнем Тагиле, нанес годовалому сыну не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям, после чего ребенок умер на месте."Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Алексею Рыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации регионального управления СК РФ, после произошедшего отец отнес ребенка в другую комнату, а сам скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка мальчика, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан "по горячим следам" полицейскими, добавили в СУСК.Как уточнил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики.
https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html
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происшествия, нижний тагил, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:11 19.08.2021
 
Жителю Свердловской области вынесли приговор за избиение ребенка до смерти

Житель Свердловской области, который до смерти избил годовалого сына, получил девять лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 9 годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил годовалого сына, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ведомства, 20 августа прошлого года мужчина, находясь в своей квартире в Нижнем Тагиле, нанес годовалому сыну не менее 17 ударов руками по голове, груди, животу, шее и конечностям, после чего ребенок умер на месте.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:02
Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка
"Приговором Ленинского районного суда Нижнего Тагила Алексею Рыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации регионального управления СК РФ, после произошедшего отец отнес ребенка в другую комнату, а сам скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка мальчика, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан "по горячим следам" полицейскими, добавили в СУСК.
Как уточнил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, мужчина уже имеет судимости, в том числе за кражи и наркотики.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 09:18
В Красноярске рассмотрят дело об избиении до смерти пациента в диспансере
 
ПроисшествияНижний ТагилСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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