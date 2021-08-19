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Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО в I полугодии выросла в 26 раз
Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО в I полугодии выросла в 26 раз - РИА Новости, 19.08.2021
Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО в I полугодии выросла в 26 раз
Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в прошедшем полугодии составила 217,2 миллиарда рублей, увеличившись в 26,4 раза по сравнению... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:08
2021-08-19T14:08
новости компаний - экономика
газпром нефть
александр дюков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в прошедшем полугодии составила 217,2 миллиарда рублей, увеличившись в 26,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам полугодия составила 1,338 триллиона рублей, увеличившись на 46,6%. А скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) - 434,599 миллиарда рублей против 181,98 миллиарда за первое полугодие 2020 года."Газпром нефть" показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация. Мы продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов и развитие экосистемы партнерств, ввели в эксплуатацию новые активы в разных сегментах нашего бизнеса, сохраняя фокус на обеспечении непрерывности всех процессов и реализации корпоративной программы "Антивирус" для борьбы с пандемией COVID-19", - приводятся в сообщении слова председателя правления компании Александра Дюкова.
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новости компаний - экономика, газпром нефть, александр дюков
14:08 19.08.2021
 

Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО в I полугодии выросла в 26 раз

© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль "Газпром нефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в прошедшем полугодии составила 217,2 миллиарда рублей, увеличившись в 26,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.
Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам полугодия составила 1,338 триллиона рублей, увеличившись на 46,6%. А скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) - 434,599 миллиарда рублей против 181,98 миллиарда за первое полугодие 2020 года.
Автоцистерна компании Газпром Нефть - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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"Газпром нефть" планирует нарастить нефтепереработку на 3,5%
"Газпром нефть" показала значительный рост основных финансовых показателей, эффективно используя все возможности, которые предоставляла рыночная ситуация. Мы продолжили реализацию крупных инвестиционных проектов и развитие экосистемы партнерств, ввели в эксплуатацию новые активы в разных сегментах нашего бизнеса, сохраняя фокус на обеспечении непрерывности всех процессов и реализации корпоративной программы "Антивирус" для борьбы с пандемией COVID-19", - приводятся в сообщении слова председателя правления компании Александра Дюкова.
 
Новости компаний - ЭкономикаГазпром нефтьАлександр Дюков
 
 
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