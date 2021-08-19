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Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД

Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.08.2021

Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД

Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:06

2021-08-19T16:06

2021-08-19T16:06

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

мария захарова

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет", - сказала Захарова на брифинге.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО."Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

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афганистан

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в мире, афганистан, мария захарова, россия