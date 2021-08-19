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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/posolstvo-1746376461.html
Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД
Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД - РИА Новости, 19.08.2021
Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД
Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:06
2021-08-19T16:06
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
мария захарова
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет", - сказала Захарова на брифинге.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО."Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, афганистан, мария захарова, россия
16:06 19.08.2021
 
Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявили в МИД

Официальный представитель МИД Захарова: речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет", - сказала Захарова на брифинге.
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Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанМария ЗахароваРоссия
 
 
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