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В Москве проверят историю о домогательствах экс-посла Швейцарии к россиянке
В Москве проверят историю о домогательствах экс-посла Швейцарии к россиянке - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве проверят историю о домогательствах экс-посла Швейцарии к россиянке
Прокуратура в Москве начала проверку материалов в отношении бывшего посла Швейцарии в РФ Ива Россье, которого обвинила в домогательствах экс-переводчица... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:24
2021-08-19T12:24
в мире
швейцария
москва
мид швейцарии
александр добровинский
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура в Москве начала проверку материалов в отношении бывшего посла Швейцарии в РФ Ива Россье, которого обвинила в домогательствах экс-переводчица посольства Наталья Полуэктова, рассказал РИА Новости представитель россиянки Александр Добровинский.Полуэктову обвиняют в том, что она на поддельных медицинских страховках обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ей грозит до 10 лет лишения свободы, вину она не признает. Судебный процесс по делу начался в марте. По утверждению защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством со стороны Россье. МИД Швейцарии назвал это клеветой."Мы добились отмены решения об отказе возбуждения уголовного дела по факту домогательств со стороны швейцарского посла Ива Россье. Басманная межрайонная прокуратура начала проверку материалов дела для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Надеюсь, бывший посол наденет швейцарские часы, возьмёт с собой швейцарский сыр и шоколад и приедет в Москву дать показания, и на этот раз скажет правду", - сказал собеседник агентства.Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.Добровинский отмечал, что Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Кроме того, при увольнении ей не доплатили более 5 миллионов рублей.Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам Добровинского, речь идет о 4,5 миллионах.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210810/domogatelstva-1745192216.html
https://ria.ru/20210719/proklova-1741886485.html
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в мире, швейцария, москва, мид швейцарии, александр добровинский, россия
12:24 19.08.2021
 
В Москве проверят историю о домогательствах экс-посла Швейцарии к россиянке

Прокуратура в Москве начала проверку материалов в отношении бывшего посла Швейцарии Ива Россье

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура в Москве начала проверку материалов в отношении бывшего посла Швейцарии в РФ Ива Россье, которого обвинила в домогательствах экс-переводчица посольства Наталья Полуэктова, рассказал РИА Новости представитель россиянки Александр Добровинский.
Полуэктову обвиняют в том, что она на поддельных медицинских страховках обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ей грозит до 10 лет лишения свободы, вину она не признает. Судебный процесс по делу начался в марте. По утверждению защиты, девушка стала жертвой ложных обвинений после того, как попыталась предать гласности историю с предполагаемым сексуальным домогательством со стороны Россье. МИД Швейцарии назвал это клеветой.
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"Мы добились отмены решения об отказе возбуждения уголовного дела по факту домогательств со стороны швейцарского посла Ива Россье. Басманная межрайонная прокуратура начала проверку материалов дела для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Надеюсь, бывший посол наденет швейцарские часы, возьмёт с собой швейцарский сыр и шоколад и приедет в Москву дать показания, и на этот раз скажет правду", - сказал собеседник агентства.
Ранее в швейцарском МИД агентству заявили, что уголовное дело против Полуэктовой было возбуждено по инициативе посольства после того, как дипломатическая миссия "вскрыла факты совершенного Полуэктовой мошенничества". Ради компенсаций россиянка якобы представила посольству "несколько сотен поддельных документов" о медицинских процедурах.
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Добровинский отмечал, что Полуэктова уволилась по собственному желанию, а не по требованию посольства. На ее заявлении об увольнении есть официальный ответ из посольства Швейцарии, подтверждающий этот факт (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Кроме того, при увольнении ей не доплатили более 5 миллионов рублей.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах ранее подтвердил, что Полуэктовой действительно вменяется афера с медицинской страховкой, но не смог уточнить, когда возбудили дело – до или после обвинений в домогательствах. Ущерб, по данным источника, исчисляется "несколькими миллионами рублей" - по словам Добровинского, речь идет о 4,5 миллионах.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
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В миреШвейцарияМоскваМИД ШвейцарииАлександр ДобровинскийРоссия
 
 
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