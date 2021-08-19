https://ria.ru/20210819/pomosch-1746060209.html

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи - РИА Новости, 19.08.2021

Всемирный день гуманитарной помощи

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:20

2021-08-19T01:20

2021-08-19T01:20

в мире

справки

всемирный день гуманитарной помощи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746061496_0:230:2908:1866_1920x0_80_0_0_3b54fb1bb628d4e24fda48adfb402a56.jpg

Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) ежегодно отмечается во всем мире 19 августа. Этот день был объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года для содействия повышению информированности общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества по ее оказанию. Впервые праздник был отмечен 19 августа 2009 года. Дата была выбрана в память о павших в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде (Ирак) 19 августа 2003 года. В результате террористического нападения тогда погибли 22 человека, в том числе специальный представитель Генерального секретаря ООН Сержиу Виейра ди Меллу (Sergio Vieira de Mello).Во Всемирный день гуманитарной помощи воздается должное тем, кто отдал свои жизни при исполнении гуманитарного долга и тем, кто продолжает помогать людям.Стихийные бедствия, конфликты и другие чрезвычайные ситуации ежегодно угрожают жизни и здоровью миллионов людей. Обычно жертвами становятся самые малообеспеченные, живущие в неблагоприятных условиях и уязвимые. Гуманитарные работники стремятся обеспечить жизненно необходимую помощь и долгосрочную реабилитацию страдающим от бедствий общинам независимо от места их проживания, национальности, социальной принадлежности, религии, пола, расы, или каких-либо иных признаков.Гуманитарная помощь основана на таких основополагающих принципах как гуманность, беспристрастность, нейтральность и независимость. Гуманитарные работники могут оказывать помощь в разных станах мира, но большинство из них занимаются оказанием помощи в своих собственных странах. Они являются представителями различных культур, идеологий и обладают разным опытом, но их всех объединяет приверженность гуманистическим принципам.По данным ООН, в 2020 году нападениям подверглись 475 сотрудников гуманитарных миссий: погибли 108 человек, 242 человека получили ранения, еще 125 человек были похищены. Ограничения на поездки и передвижение международного персонала в связи с пандемией привели к повышению доли жертв среди национальных сотрудников гуманитарных организаций. Большая часть случаев насилия имели место в Южном Судане, Сирии, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Мали. Каждый год Всемирный день гуманитарной помощи посвящается определенной теме, в рамках которой гуманитарные партнеры объединяют усилия для спасения пострадавших в результате кризисов людей, ради обеспечения их благосостояния и уважения к их достоинству, а также для обеспечения безопасности гуманитарных сотрудников.Кампания ко Всемирному дню гуманитарной помощи проводится Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН). В 2021 году темой Всемирного дня гуманитарной помощи является #TheHumanRace (#Гонкарадичеловечества). Она подчеркивает воздействие климатической чрезвычайной ситуации на самые уязвимые слои населения в мире и нацелена на то, чтобы их голоса были услышаны, а их потребности были вынесены на передний план повестки дня Конференции ООН по изменению климата (COP26) в ноябре 2021 года.Во Всемирный день гуманитарной помощи Фонд Сержиу Виейра ди Меллу с 2010 года вручает премию его имени, которой награждаются лица, организации и сообщества за выдающийся вклад в мирное разрешение конфликтов.Россия является партнером ООН в вопросах чрезвычайного гуманитарного реагирования, она признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия в разных точках земного шара. МЧС России при координации МИД России и во взаимодействии с другими органами государственной власти оказывает гуманитарную помощь нуждающимся странам, а также участвует в реализации проектов, укрепляющих многостороннее партнерство государств-доноров со странами получателями. Гуманитарное реагирование за рубежом – это не только оказание гуманитарной помощи, но и эвакуация российских граждан из-за рубежа, санитарно-авиационная эвакуация, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов и ликвидация последствий техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а также реализация проектов содействия международному развитию, укрепляющих многостороннее партнерство и счет идет на сотни операций. МЧС России и ООН взаимодействуют в области чрезвычайного гуманитарного реагирования с 1993 года. На 2020 год ведомством было проведено более 490 гуманитарных операций чрезвычайной направленности за рубежом. Почти за 30 лет МЧС России оказало гуманитарную помощь более чем 80 странам. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, справки, всемирный день гуманитарной помощи