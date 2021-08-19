https://ria.ru/20210819/polsha-1746466831.html

Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией

Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией - РИА Новости, 19.08.2021

Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией

Польша рассматривает ситуацию с мигрантами на своей границе как провокацию, но ведет переговоры с Минском, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:57

2021-08-19T21:57

2021-08-19T21:57

в мире

белоруссия

минск

латвия

польша

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_551bf157640b4bae833d69d5ca77a3ac.jpg

ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша рассматривает ситуацию с мигрантами на своей границе как провокацию, но ведет переговоры с Минском, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.Ранее сообщалось, что польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран."Миграция на польских границах - это на самом деле политическая акция Александра Лукашенко", - заявил Пшидач."Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ. Это мигранты, посланные сюда Александром Лукашенко, который тем самым пытается спровоцировать кризис", - добавил он.Замминистра настаивает на том, что все мигранты должны пользоваться пограничными переходами. "Польская республика - это государство права, здесь действует закон; чтобы иметь возможность пересечь границу, это должно быть сделано законным путем, через пограничный переход, с соответствующими документами. Если люди пересекают границу без документов - независимо от того, с какой стороны, будь то с украинской, белорусской или российской - пограничники должны, естественно, таких людей сдерживать. Если мы сами не будем соблюдать свой закон, то этого трудно ожидать от других", - сказал Пшидач.При этом он заявил, что с Белоруссией ведутся переговоры о сложившейся ситуации. "Состоялся разговор замминистра внутренних дел с его коллегой из Минска по этому вопросу, в котором мы четко изложили, каков наш взгляд на сложившуюся ситуацию. Мы рассматриваем это как провокационную акцию белорусских сил и ожидаем изменения этой политики", - сказал замминистра.Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники предотвратили попытки пересечь границу со стороны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границах с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html

https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

белоруссия

минск

латвия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко