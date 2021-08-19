Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/polsha-1746466831.html
Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией
Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией - РИА Новости, 19.08.2021
Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией
Польша рассматривает ситуацию с мигрантами на своей границе как провокацию, но ведет переговоры с Минском, заявил заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:57
2021-08-19T21:57
в мире
белоруссия
минск
латвия
польша
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_551bf157640b4bae833d69d5ca77a3ac.jpg
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша рассматривает ситуацию с мигрантами на своей границе как провокацию, но ведет переговоры с Минском, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.Ранее сообщалось, что польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран."Миграция на польских границах - это на самом деле политическая акция Александра Лукашенко", - заявил Пшидач."Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ. Это мигранты, посланные сюда Александром Лукашенко, который тем самым пытается спровоцировать кризис", - добавил он.Замминистра настаивает на том, что все мигранты должны пользоваться пограничными переходами. "Польская республика - это государство права, здесь действует закон; чтобы иметь возможность пересечь границу, это должно быть сделано законным путем, через пограничный переход, с соответствующими документами. Если люди пересекают границу без документов - независимо от того, с какой стороны, будь то с украинской, белорусской или российской - пограничники должны, естественно, таких людей сдерживать. Если мы сами не будем соблюдать свой закон, то этого трудно ожидать от других", - сказал Пшидач.При этом он заявил, что с Белоруссией ведутся переговоры о сложившейся ситуации. "Состоялся разговор замминистра внутренних дел с его коллегой из Минска по этому вопросу, в котором мы четко изложили, каков наш взгляд на сложившуюся ситуацию. Мы рассматриваем это как провокационную акцию белорусских сил и ожидаем изменения этой политики", - сказал замминистра.Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники предотвратили попытки пересечь границу со стороны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границах с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210819/migranty-1746339395.html
https://ria.ru/20210818/protest-1746215554.html
https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html
белоруссия
минск
латвия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740899301_889:716:2666:2048_1920x0_80_0_0_5733923ceaa088e949fa32701bfaa848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, латвия, польша, александр лукашенко
21:57 19.08.2021
 
Глава МИД Польши назвал ситуацию на границе с Белоруссией провокацией

Глава МИД Пшидач: Польша рассматривает ситуацию на границе как провокацию, но ведет переговоры

© AP Photo / Mindaugas KulbisМигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва
Мигранты из Камеруна в лагере беженцев в селе Виденяй, Литва - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Польша рассматривает ситуацию с мигрантами на своей границе как провокацию, но ведет переговоры с Минском, заявил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач в эфире телеканала TVN.
Ранее сообщалось, что польские и белорусские пограничники окружили группу нелегальных мигрантов и не пропускают их ни в одну из стран.
Беженцы разбили стихийный лагерь на границе Польши и Белорусии
Вчера, 12:43
Польша и Белоруссия отказались пропустить группу мигрантов на границе
"Миграция на польских границах - это на самом деле политическая акция Александра Лукашенко", - заявил Пшидач.
"Не может быть согласия на то, чтобы использовать этих людей безжалостно как живые щиты, как инструмент политического давления на польский народ. Это мигранты, посланные сюда Александром Лукашенко, который тем самым пытается спровоцировать кризис", - добавил он.
Замминистра настаивает на том, что все мигранты должны пользоваться пограничными переходами. "Польская республика - это государство права, здесь действует закон; чтобы иметь возможность пересечь границу, это должно быть сделано законным путем, через пограничный переход, с соответствующими документами. Если люди пересекают границу без документов - независимо от того, с какой стороны, будь то с украинской, белорусской или российской - пограничники должны, естественно, таких людей сдерживать. Если мы сами не будем соблюдать свой закон, то этого трудно ожидать от других", - сказал Пшидач.
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:47
Литва выразила Белоруссии протест из-за инцидента на границе
При этом он заявил, что с Белоруссией ведутся переговоры о сложившейся ситуации. "Состоялся разговор замминистра внутренних дел с его коллегой из Минска по этому вопросу, в котором мы четко изложили, каков наш взгляд на сложившуюся ситуацию. Мы рассматриваем это как провокационную акцию белорусских сил и ожидаем изменения этой политики", - сказал замминистра.
Обстановка на границе Польши и Белоруссии обострилась в последний месяц. По данным польских пограничников, только в августе текущего года 1935 человек попытались незаконно пересечь границу. При этом пограничники предотвратили попытки пересечь границу со стороны 1175 человек, а 760 иностранцев были задержаны и направлены в закрытые центры содержания.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границах с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Мерзавцы полные: Лукашенко высказался о литовских властях - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 12:37
Лукашенко назвал власти Литвы мерзавцами
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияПольшаАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния