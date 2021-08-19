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Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы - РИА Новости, 19.08.2021
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы
Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве предупреждением для... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:17
2021-08-19T18:53
в мире
сша
афганистан
мид польши
сергей лавров
витольд ващиковский
россия
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Экс-глава МИД Польши призвал "потерпеть Лаврова"
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве предупреждением для Варшавы.На днях во время визита в Калининград глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой."Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. &lt;…&gt; Он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", — сказал Ващиковский в беседе wPolityce.По его мнению, на фоне ситуации в Афганистане Россия якобы будет стремиться рассорить США с их союзниками. В частности, экс-глава польского МИД считает, что Варшаву и вовсе постараются "уничтожить".Свою позицию дипломат объяснил тем, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит России "использовать миллионы беженцев против Польши". Каким образом это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве, Ващиковский не уточнил.Экс-глава польского МИД отметил, что Варшаве следует "вытерпеть" подобные предложения Москвы. Также он выступил за поддержку контактов с США.Сам Лавров во время выступления напоминал, что между Россией и Польшей существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям этого региона.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210813/polyaki-1745604990.html
https://ria.ru/20210814/polsha-1745749665.html
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в мире, сша, афганистан, мид польши, сергей лавров, витольд ващиковский, россия
18:17 19.08.2021 (обновлено: 18:53 19.08.2021)
 
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы

Экс-глава МИД Польши Ващиковский заявил о желании Лаврова дестабилизировать страну

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Филип Климашевский
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве предупреждением для Варшавы.
На днях во время визита в Калининград глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой.
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"Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> Он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", — сказал Ващиковский в беседе wPolityce.
По его мнению, на фоне ситуации в Афганистане Россия якобы будет стремиться рассорить США с их союзниками. В частности, экс-глава польского МИД считает, что Варшаву и вовсе постараются "уничтожить".
Свою позицию дипломат объяснил тем, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит России "использовать миллионы беженцев против Польши". Каким образом это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве, Ващиковский не уточнил.
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Экс-глава польского МИД отметил, что Варшаве следует "вытерпеть" подобные предложения Москвы. Также он выступил за поддержку контактов с США.
Сам Лавров во время выступления напоминал, что между Россией и Польшей существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям этого региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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