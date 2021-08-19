18:17 19.08.2021 (обновлено: 18:53 19.08.2021)
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы
Экс-глава МИД Польши Ващиковский заявил о желании Лаврова дестабилизировать страну
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве предупреждением для Варшавы.
На днях во время визита в Калининград глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Польшей и Литвой.
13 августа, 11:44Поляки не смогли определиться, боятся они вторжения России или нет
"Идея возобновления малого приграничного движения действительно вызывает много подозрений. <…> Он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил", — сказал Ващиковский в беседе wPolityce.
По его мнению, на фоне ситуации в Афганистане Россия якобы будет стремиться рассорить США с их союзниками. В частности, экс-глава польского МИД считает, что Варшаву и вовсе постараются "уничтожить".
Свою позицию дипломат объяснил тем, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит России "использовать миллионы беженцев против Польши". Каким образом это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве, Ващиковский не уточнил.
14 августа, 16:08Польский генерал испугался за судьбу страны из-за ультиматума США
Экс-глава польского МИД отметил, что Варшаве следует "вытерпеть" подобные предложения Москвы. Также он выступил за поддержку контактов с США.
Сам Лавров во время выступления напоминал, что между Россией и Польшей существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, однако Варшава в одностороннем порядке прекратила его действие после введения западных санкций. Министр призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и подчеркнул, что существование подобных договоренностей выгодно всем жителям этого региона.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
18 августа, 08:00Польша теряет последних союзников. Теперь она воюет и против США