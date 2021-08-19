https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html
Пенсионерка пошла в полицию, переведя мошеннику деньги за COVID-сертификат
Пенсионерка пошла в полицию, переведя мошеннику деньги за COVID-сертификат - РИА Новости, 19.08.2021
Пенсионерка пошла в полицию, переведя мошеннику деньги за COVID-сертификат
Жительница Междуреченска лишилась 2,8 тысячи рублей, пытаясь купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, теперь полиция ищет мошенника и,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:36
2021-08-19T15:36
2021-08-19T17:17
происшествия
кемеровская область
междуреченск
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 19 авг - РИА Новости. Жительница Междуреченска лишилась 2,8 тысячи рублей, пытаясь купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, теперь полиция ищет мошенника и, возможно, привлечет к ответственности саму заявительницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области."В отдел МВД России по городу Междуреченску обратилась 62-летняя местная жительница. Она сообщила о том, что неизвестный путем обмана похитил у нее 2800 рублей. Полицейские установили, что в сети интернет потерпевшая обнаружила объявление о продаже сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. Она написала автору объявления, который обещал предоставить необходимый документ с внесением подложных данных без фактической вакцинации и предложил внести 50% предоплаты", - говорится в релизе.Она перевела требуемую сумму, после чего продавец заблокировал ее и перестал отвечать на сообщения.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" (до 2 лет лишения свободы), мошенника ищут.Также полицейские проводят проверку в отношении самой заявительницы, по результатам будет дана правовая оценка ее действиям.За изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, справок о результатах ПЦР-теста и о медицинском отводе от прививки, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность: по ст. 327 УК РФ максимальное наказание составляет тоже 2 года лишения свободы, напоминает полиция.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html
https://ria.ru/20210712/sertifikat-1740617363.html
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происшествия, кемеровская область, междуреченск, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
15:36 19.08.2021 (обновлено: 17:17 19.08.2021)
Пенсионерка пошла в полицию, переведя мошеннику деньги за COVID-сертификат
На Кузбассе пенсионерка обратилась в полицию, переведя мошеннику 2800 рублей за COVID-сертификат