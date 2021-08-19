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Муниципальные театры Тамбовщины получат самую большую господдержку в ЦФО

Муниципальные театры Тамбовщины получат самую большую господдержку в ЦФО - РИА Новости, 19.08.2021

Муниципальные театры Тамбовщины получат самую большую господдержку в ЦФО

Тамбовская область в ближайшие три года получит федеральные субсидии на общую сумму 115,3 миллиона рублей в целях поддержки работы муниципальных театров,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:56

2021-08-19T13:56

2021-08-19T13:56

тамбовская область

тамбовская область

александр никитин

россия

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ТАМБОВ, 19 авг – РИА Новости. Тамбовская область в ближайшие три года получит федеральные субсидии на общую сумму 115,3 миллиона рублей в целях поддержки работы муниципальных театров, сообщает пресс-служба обладминистрации.Как отметил в четверг первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов на заседании регионального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", тамбовские власти уделяют особое внимание развитию сферы культуры в регионе и губернатор Александр Никитин использует все возможности, чтобы привлечь в эту отрасль не только областное и муниципальное, но и федеральное финансирование."Министерство культуры РФ распределило межбюджетный трансферт между субъектами Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек. Тамбовская область получит на эти цели в2022 году 33,6 миллиона рублей, в 2023 году - 39,4 миллиона рублей, в 2024 году - 42,3 миллиона рублей, что является самым большим объемом субсидий в Центральном федеральном округе", - приводит пресс-служба слова Иванова.В пресс-службе добавили, что в период с 2015 по 2020 годы расходы консолидированного бюджета Тамбовской области по разделу "Культура, кинематография" с учетом федеральной и региональной составляющих выросли на 34,6% и составили в 2020 году более 1,8 миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет предоставил106,5 миллионов рублей, областной и местные бюджеты – более 1,7 миллиарда рублей.

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тамбовская область

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тамбовская область, александр никитин, россия