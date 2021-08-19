Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html
На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин"
На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 19.08.2021
На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин"
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021",... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:19
2021-08-19T10:19
новое оружие россии
безопасность
рособоронэкспорт
ростех
российская электроника
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153699/06/1536990648_0:10:1036:593_1920x0_80_0_0_26d8c9c38f0d40b0f6198c52fb0fc510.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021", сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.Мероприятие пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке."Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с "Рособоронэкспортом" мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - цитируется в сообщении гендиректор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев.Данный комплекс предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. В зависимости от исполнения, комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 километров. Минимальное время развертывания в боевое положение - 20 минут."В отличие от большинства подобных систем, "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд", - цитируется в сообщении индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.Комплекс состоит из двух машин на шасси "КамАЗа": машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки, в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.
https://ria.ru/20210122/kompleks-1594109718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153699/06/1536990648_44:0:1036:744_1920x0_80_0_0_7f52d2b8ecb2492865b2d68727b6711e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, рособоронэкспорт, ростех, российская электроника, форум "армия — 2021"
10:19 19.08.2021
 
На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин"

Экспортную версию комплекса разведки "Пенициллин" впервые покажут на форуме "Армия-2021"

© Фото : Ростех/Антон ТушинАвтоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Ростех/Антон Тушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021", сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.
Мероприятие пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке.
"Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с "Рособоронэкспортом" мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - цитируется в сообщении гендиректор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев.
Данный комплекс предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. В зависимости от исполнения, комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 километров. Минимальное время развертывания в боевое положение - 20 минут.
Комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 09:37Новое оружие России
Эксперт оценил перспективность новейшего комплекса разведки "Пенициллин"
"В отличие от большинства подобных систем, "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд", - цитируется в сообщении индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Комплекс состоит из двух машин на шасси "КамАЗа": машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки, в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРособоронэкспортРостехРоссийская электроникаФорум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния