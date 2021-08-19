https://ria.ru/20210819/penitsillin-1746312097.html

На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин"

На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин" - РИА Новости, 19.08.2021

На "Армии-2021" впервые покажут экспортную версию комплекса "Пенициллин"

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021",... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:19

2021-08-19T10:19

2021-08-19T10:19

новое оружие россии

безопасность

рособоронэкспорт

ростех

российская электроника

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153699/06/1536990648_0:10:1036:593_1920x0_80_0_0_26d8c9c38f0d40b0f6198c52fb0fc510.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представит комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте на форуме "Армия-2021", сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.Мероприятие пройдёт с 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке."Пенициллин" успешно прошел госиспытания и уже поставляется в российскую армию. Совместно с "Рособоронэкспортом" мы сейчас ведем переговоры с несколькими потенциальными зарубежными заказчиками, в том числе из числа эксплуатантов станций радиотехнической разведки "Пост-3М". В рамках форума мы планируем провести несколько презентаций комплекса и продемонстрировать его работу", - цитируется в сообщении гендиректор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") Вячеслав Михеев.Данный комплекс предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет противника с одновременным обслуживанием стрельбы своей артиллерии. В зависимости от исполнения, комплекс может обнаруживать цели на расстоянии до 38 километров. Минимальное время развертывания в боевое положение - 20 минут."В отличие от большинства подобных систем, "Пенициллин" обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд", - цитируется в сообщении индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.Комплекс состоит из двух машин на шасси "КамАЗа": машина звукометрической и машина звукотепловой разведки. В зависимости от варианта поставки, в состав комплекса может входить от двух (по одной машине каждого типа) до шести единиц техники.

https://ria.ru/20210122/kompleks-1594109718.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, рособоронэкспорт, ростех, российская электроника, форум "армия — 2021"