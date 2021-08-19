https://ria.ru/20210819/otkrytie-1746446488.html

В Крыму идут последние приготовления к открытию Koktebel Jazz Party

В Крыму идут последние приготовления к открытию Koktebel Jazz Party - РИА Новости, 19.08.2021

В Крыму идут последние приготовления к открытию Koktebel Jazz Party

Практически вся техника и оборудование готовы к проведению международного фестиваля Koktebel Jazz Party, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:12

2021-08-19T19:12

2021-08-19T20:39

культура

общество

коктебель

республика крым

владимир путин

фестиваль koktebel jazz party

россия

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Практически вся техника и оборудование готовы к проведению международного фестиваля Koktebel Jazz Party, сообщил корреспондент РИА Новости.Мероприятие состоится в крымском поселке Коктебель с 20 по 22 августа. На фестивале выступят российские и зарубежные исполнители. По словам организаторов, к открытию практически все готово, остались минимальные технические моменты.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции можно будет увидеть на сайте http://koktebel-jazz.ru и в социальных сетях.Во время концерта на площадке смогут присутствовать не более 300 человек.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, для прохода на мероприятие артистам, VIP-гостям и зрителям нужно будет предоставить один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа, либо справку о наличии антител к коронавирусной инфекции, выданную не ранее 25 мая 2021 года, или сертификат о вакцинации от коронавируса.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем фестиваля в 2017 стал Владимир Путин.Организацией мероприятия занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210819/festival-1746372260.html

https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подготовка к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party Последние приготовления к открытию международного фестиваля Koktebel Jazz Party (20-22 августа) идут в Крыму. Гостям потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку об антителах, либо сертификат о вакцинации. Концерты для основной части любителей джаза пройдут в новом формате: будут организованы онлайн-трансляции на сайте фестиваля и в соцсетях. 2021-08-19T19:12 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коктебель, республика крым, владимир путин, фестиваль koktebel jazz party, россия