https://ria.ru/20210819/osen-1746348597.html

На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха

На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха - РИА Новости, 19.08.2021

На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха

Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов, а метеорологическая осень в Москве при среднесуточной... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:33

2021-08-19T13:33

2021-08-19T13:51

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов, а метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, на текущей неделе в пятницу в столичном регионе немного распогодится, благодаря чему воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26. В выходные, в тылу циклона, не обойдется без осадков, в субботу прошумят скоротечные ливни с грозами, а в воскресенье лишь местами брызнет небольшой дождь. В ночь на 22 августа на землю опустится "седой старик-туман", ухудшится видимость. Температура воздуха станет понижаться: ночью плюс 13-16, днем от плюс 20 до плюс 23."А далее лето начнет меркнуть. Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея – холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей - бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября. Так, в понедельник под утро посвежеет до плюс 10-12, после полудня около плюс 20, во вторник плюс 9-11, днем всего плюс 16-18, а в среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс 6-8, в дневные часы уже не выше плюс 15-17", - рассказал Тишковец."Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20210819/zhara-1746344930.html

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451720.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец