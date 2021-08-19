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На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха
На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха - РИА Новости, 19.08.2021
На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха
Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов, а метеорологическая осень в Москве при среднесуточной... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:33
2021-08-19T13:51
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов, а метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.По его словам, на текущей неделе в пятницу в столичном регионе немного распогодится, благодаря чему воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26. В выходные, в тылу циклона, не обойдется без осадков, в субботу прошумят скоротечные ливни с грозами, а в воскресенье лишь местами брызнет небольшой дождь. В ночь на 22 августа на землю опустится "седой старик-туман", ухудшится видимость. Температура воздуха станет понижаться: ночью плюс 13-16, днем от плюс 20 до плюс 23."А далее лето начнет меркнуть. Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея – холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей - бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября. Так, в понедельник под утро посвежеет до плюс 10-12, после полудня около плюс 20, во вторник плюс 9-11, днем всего плюс 16-18, а в среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс 6-8, в дневные часы уже не выше плюс 15-17", - рассказал Тишковец."Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.
https://ria.ru/20210819/zhara-1746344930.html
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общество, москва, евгений тишковец
13:33 19.08.2021 (обновлено: 13:51 19.08.2021)
 
На следующей неделе Москва окажется в "мешке" полярного воздуха

Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Следующая неделя в Москве ознаменуется первым "звоночком" осени: похолодает до плюс 17 градусов, а метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
По его словам, на текущей неделе в пятницу в столичном регионе немного распогодится, благодаря чему воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26. В выходные, в тылу циклона, не обойдется без осадков, в субботу прошумят скоротечные ливни с грозами, а в воскресенье лишь местами брызнет небольшой дождь. В ночь на 22 августа на землю опустится "седой старик-туман", ухудшится видимость. Температура воздуха станет понижаться: ночью плюс 13-16, днем от плюс 20 до плюс 23.
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"А далее лето начнет меркнуть. Следующая неделя ознаменуется первым "звоночком" от грядущей осени. В атмосфере сформируется северной поток и скажется дыхание борея – холодного северного ветра, в древнегреческой мифологии Борей - бог северного ветра, из-за чего Москва окажется в "мешке" полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям первой декады сентября. Так, в понедельник под утро посвежеет до плюс 10-12, после полудня около плюс 20, во вторник плюс 9-11, днем всего плюс 16-18, а в среду столбики термометров опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс 6-8, в дневные часы уже не выше плюс 15-17", - рассказал Тишковец.
"Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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