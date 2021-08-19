https://ria.ru/20210819/osen-1746348048.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода - РИА Новости, 19.08.2021
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:31
2021-08-19T13:31
2021-08-19T13:50
общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 15, наступит точно и в срок – 24 августа."Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.
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общество, москва, центр "фобос", погода
13:31 19.08.2021 (обновлено: 13:50 19.08.2021)
Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода
Синоптик "Фобос": метеорологическая осень в Москве наступит точно в срок, 24 августа
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 15, наступит точно и в срок – 24 августа.
"Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.