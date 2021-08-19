https://ria.ru/20210819/osen-1746348048.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода - РИА Новости, 19.08.2021

Синоптик рассказал, когда в Москву придет осенняя погода

Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:31

2021-08-19T13:31

2021-08-19T13:50

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Метеорологическая осень в Москве при среднесуточной температуре ниже плюс 15 наступит точно в срок, 24 августа, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Синоптик рассказал, что, как и положено по старому климатическому графику, метеорологическая осень, когда среднесуточная температура воздуха окажется ниже плюс 15, наступит точно и в срок – 24 августа."Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20210818/pogoda-1746194585.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода