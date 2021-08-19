Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос
"Рейтинг": треть жителей Украины хотели бы уехать из страны на заработки
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и возможности самореализации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
По данным министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7-9 миллионов мигрантов.
"Миграционные настроения: 32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.
По данным группы, больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54% опрошенных, а меньше всего - среди возрастной группы 61+ (только 18%). В Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).
Основной причиной желания выехать с Украины является более высокая зарплата, так ответили 71%. Желание работать за границей украинцы также объяснили лучшими условиями для жизни и возможностью самореализации.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
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