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Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос
Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2021
Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос
Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:16
2021-08-19T15:16
в мире
украина
киев
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и возможности самореализации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".По данным министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7-9 миллионов мигрантов."Миграционные настроения: 32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.По данным группы, больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54% опрошенных, а меньше всего - среди возрастной группы 61+ (только 18%). В Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).Основной причиной желания выехать с Украины является более высокая зарплата, так ответили 71%. Желание работать за границей украинцы также объяснили лучшими условиями для жизни и возможностью самореализации.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html
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в мире, украина, киев
15:16 19.08.2021
 
Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос

"Рейтинг": треть жителей Украины хотели бы уехать из страны на заработки

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и возможности самореализации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
По данным министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7-9 миллионов мигрантов.
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"Миграционные настроения: 32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.
По данным группы, больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54% опрошенных, а меньше всего - среди возрастной группы 61+ (только 18%). В Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).
Основной причиной желания выехать с Украины является более высокая зарплата, так ответили 71%. Желание работать за границей украинцы также объяснили лучшими условиями для жизни и возможностью самореализации.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
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