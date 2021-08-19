https://ria.ru/20210819/opros-1746367546.html

Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос

Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос - РИА Новости, 19.08.2021

Треть жителей Украины хотят уехать из страны на заработки, показал опрос

Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:16

2021-08-19T15:16

2021-08-19T15:16

в мире

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Треть жителей Украины хотели бы выехать из страны на заработки, в первую очередь из-за более высокой зарплаты, а также из-за лучших условий для жизни и возможности самореализации, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".По данным министерства социальной политики Украины, в 2019 году в стране насчитывалось 3,2 миллиона трудовых мигрантов. В отдельные периоды, во время сезонных работ, было 7-9 миллионов мигрантов."Миграционные настроения: 32% хотели бы работать за границей, 65% - не хотели бы", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.По данным группы, больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54% опрошенных, а меньше всего - среди возрастной группы 61+ (только 18%). В Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).Основной причиной желания выехать с Украины является более высокая зарплата, так ответили 71%. Желание работать за границей украинцы также объяснили лучшими условиями для жизни и возможностью самореализации.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.

https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев