https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html

Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО - РИА Новости, 19.08.2021

Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, при этом треть населения выступают за равноудаленность от Европы и России,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:58

2021-08-19T14:58

2021-08-19T14:58

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, при этом треть населения выступают за равноудаленность от Европы и России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В апреле прошлого года похожий опрос проводил Киевский международный институт социологии. Тогда вступление в ЕС поддерживали 46,1% жителей Украины, в НАТО - 41,9%."Доминирующим внешнеполитическим вектором является на Украине европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.По ее данным, против вступления Украины в ЕС выступают 27% опрошенных, а 35% высказались против вступления страны в НАТО. Остальные участники опроса затруднились или отказались отвечать.При этом 50% респондентов высказались за европейский внешнеполитический вектор страны, а пророссийский – 9%. В то же время 35% жителей высказались за равноудаленность от ЕС и России.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210817/opros-1746114314.html

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

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европа

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в мире, украина, киев, европа, нато