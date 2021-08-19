Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/opros-1746364995.html
Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО - РИА Новости, 19.08.2021
Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО
Более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, при этом треть населения выступают за равноудаленность от Европы и России,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:58
2021-08-19T14:58
в мире
украина
киев
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_0:172:3071:1899_1920x0_80_0_0_4d9ad05321e403b7e1107dea4366925b.jpg
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, при этом треть населения выступают за равноудаленность от Европы и России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".В апреле прошлого года похожий опрос проводил Киевский международный институт социологии. Тогда вступление в ЕС поддерживали 46,1% жителей Украины, в НАТО - 41,9%."Доминирующим внешнеполитическим вектором является на Украине европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.По ее данным, против вступления Украины в ЕС выступают 27% опрошенных, а 35% высказались против вступления страны в НАТО. Остальные участники опроса затруднились или отказались отвечать.При этом 50% респондентов высказались за европейский внешнеполитический вектор страны, а пророссийский – 9%. В то же время 35% жителей высказались за равноудаленность от ЕС и России.Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210817/opros-1746114314.html
https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html
украина
киев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743603212_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_da0aeec20a8a6fa25d8ba98f2bc399ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, европа, нато
14:58 19.08.2021
 
Опрос показал, сколько жителей Украины поддерживают вступление в ЕС и НАТО

"Рейтинг": более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Более половины жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, при этом треть населения выступают за равноудаленность от Европы и России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В апреле прошлого года похожий опрос проводил Киевский международный институт социологии. Тогда вступление в ЕС поддерживали 46,1% жителей Украины, в НАТО - 41,9%.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 17:14
Украинцы не доверяют Зеленскому и властям, показал опрос
"Доминирующим внешнеполитическим вектором является на Украине европейская и евроатлантическая интеграция. Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные устремления. Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%", - говорится в опросе, опубликованном на сайте группы в четверг.
По ее данным, против вступления Украины в ЕС выступают 27% опрошенных, а 35% высказались против вступления страны в НАТО. Остальные участники опроса затруднились или отказались отвечать.
При этом 50% респондентов высказались за европейский внешнеполитический вектор страны, а пророссийский – 9%. В то же время 35% жителей высказались за равноудаленность от ЕС и России.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:46
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, были опрошены 20 тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 4%.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
 
В миреУкраинаКиевЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния