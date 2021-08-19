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Талибы попросили ООН остаться в Афганистане
Талибы попросили ООН остаться в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021
Талибы попросили ООН остаться в Афганистане
Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность, заявил РИА Новости по телефону из Кабула... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T23:17
2021-08-19T23:26
в мире
оон
афганистан
кабул (город)
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ООН, 19 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность, заявил РИА Новости по телефону из Кабула координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибаном"* продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - сказал Алакбаров.По его словам, в течение последних дней "каких-то новых договоренностей" между офисом и талибами не было."У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - отметил Алакбаров.При этом он добавил, что в условиях изменяющейся ситуации, "естественно, будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали" взаимодействия. "Но пока новых дополнений к тем договоренностям, на основании которых мы работаем, нет", - пояснил он.Отвечая на вопрос о том, какие моменты взаимодействия планируется проговорить с талибами, координатор указал: "В первую очередь – это вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы".По его словам, в некоторых районах женщины сталкиваются с такими препятствиями, однако "все зависит от того, кто является командиром в каком районе". "Пока централизованных инструкций мы не видели", - добавил Алакбаров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746455790.html
https://ria.ru/20210819/taliby-1746471232.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, оон, афганистан, кабул (город)
23:17 19.08.2021 (обновлено: 23:26 19.08.2021)
 
Талибы попросили ООН остаться в Афганистане

Координатор ООН Алакбаров: талибы попросили ООН продолжать гуманитарную деятельность в Афганистане

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики Талибана* в Мехтарламе
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ООН, 19 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжать гуманитарную деятельность, заявил РИА Новости по телефону из Кабула координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибаном"* продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - сказал Алакбаров.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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По его словам, в течение последних дней "каких-то новых договоренностей" между офисом и талибами не было.
"У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь", - отметил Алакбаров.
При этом он добавил, что в условиях изменяющейся ситуации, "естественно, будут произведены какие-то уточнения, будут прорабатываться детали" взаимодействия. "Но пока новых дополнений к тем договоренностям, на основании которых мы работаем, нет", - пояснил он.
Боевик движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Отвечая на вопрос о том, какие моменты взаимодействия планируется проговорить с талибами, координатор указал: "В первую очередь – это вопрос предоставления доступа женщинам, которые работают в гуманитарных условиях, к их месту работы".
По его словам, в некоторых районах женщины сталкиваются с такими препятствиями, однако "все зависит от того, кто является командиром в каком районе". "Пока централизованных инструкций мы не видели", - добавил Алакбаров.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреООНАфганистанКабул (город)
 
 
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