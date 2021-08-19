https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html

В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку

В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку - РИА Новости, 19.08.2021

В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку

Мужчина в Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:42

2021-08-19T21:42

2021-08-19T21:42

происшествия

верхняя пышма

свердловская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Мужчина в Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУСКР по Свердловской области в отношении местного жителя, 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", - сказал представитель СУСК.Шульга добавил, что вечером 18 августа мужчина вместе со своим знакомым, 1986 года рождения, находился на охоте в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма. Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший получил ранение, от которого он скончался. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.Руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошла трагедия.

https://ria.ru/20210811/ubiystvo-1745281125.html

верхняя пышма

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, верхняя пышма, свердловская область, россия