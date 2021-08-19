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В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку
В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку - РИА Новости, 19.08.2021
В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку
Мужчина в Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:42
2021-08-19T21:42
происшествия
верхняя пышма
свердловская область
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Мужчина в Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга."Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУСКР по Свердловской области в отношении местного жителя, 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", - сказал представитель СУСК.Шульга добавил, что вечером 18 августа мужчина вместе со своим знакомым, 1986 года рождения, находился на охоте в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма. Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший получил ранение, от которого он скончался. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.Руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошла трагедия.
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происшествия, верхняя пышма, свердловская область, россия
21:42 19.08.2021
 
В Свердловской области мужчина застрелил знакомого на охоте, целясь в утку

СК: в Свердловской области мужчина случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Мужчина в Свердловской области случайно застрелил знакомого на охоте, целясь в утку, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУСКР по Свердловской области в отношении местного жителя, 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", - сказал представитель СУСК.
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Шульга добавил, что вечером 18 августа мужчина вместе со своим знакомым, 1986 года рождения, находился на охоте в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Красный в городе Верхняя Пышма. Как полагает следствие, подозреваемый, не убедившись в безопасности своих действий, выстрелил из одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший получил ранение, от которого он скончался. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.
Руководитель пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что подозреваемый сам рассказал сотрудникам полиции, при каких обстоятельствах произошла трагедия.
 
ПроисшествияВерхняя ПышмаСвердловская областьРоссия
 
 
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