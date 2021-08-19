https://ria.ru/20210819/obstrel-1746350102.html

Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами

Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами - РИА Новости, 19.08.2021

Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами

Три человека погибли при обстреле боевиками радикального движения "Талибан"* автомобиля с национальными флагами в афганской провинции Кунар, сообщил источник... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:41

2021-08-19T13:41

2021-08-19T13:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли при обстреле боевиками радикального движения "Талибан"* автомобиля с национальными флагами в афганской провинции Кунар, сообщил источник РИА Новости.Инцидент произошел в четверг в городе Асадабад на востоке страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

афганистан

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в мире, афганистан