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Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами
Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами - РИА Новости, 19.08.2021
Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами
Три человека погибли при обстреле боевиками радикального движения "Талибан"* автомобиля с национальными флагами в афганской провинции Кунар, сообщил источник... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:41
2021-08-19T13:41
2021-08-19T13:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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КАБУЛ, 19 авг - РИА Новости. Три человека погибли при обстреле боевиками радикального движения "Талибан"* автомобиля с национальными флагами в афганской провинции Кунар, сообщил источник РИА Новости.Инцидент произошел в четверг в городе Асадабад на востоке страны.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, афганистан
Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами
Источник: три человека погибли в провинции Кунар из-за обстрела талибами автомобиля с флагами