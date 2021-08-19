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Эксперт заявил о развале оборонного комплекса Украины за годы независимости
Эксперт заявил о развале оборонного комплекса Украины за годы независимости - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперт заявил о развале оборонного комплекса Украины за годы независимости
Оборонно-промышленный комплекс Украины за 30 лет независимости фактически развалился, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T14:22
2021-08-19T14:24
в мире
украина
харьков
днепропетровск
петр порошенко
владимир евсеев
николаев (украина)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины за 30 лет независимости фактически развалился, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.Эксперт напомнил РИА Новости, что в сфере оборонно-промышленного комплекса Украина получила богатое советское наследство. "На территории Украины производились наиболее крупные военные корабли Советского Союза в городе Николаеве, в частности, авианесущие крейсера. Украина была воротами Советского Союза в плане морских портов, большое развитие получил Одесский порт. Сейчас Одесский порт в разы сократил товарооборот, потому что для Украины он не нужен в таком объеме", - сказал аналитик.Евсеев отметил, что на Украине находились серьезные объекты военнопромышленного комплекса: конструкторское бюро "Южное" в Днепропетровске, которое производило как наиболее тяжелые твердотопливные, так и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. "Сейчас КБ "Южное" фактически перестало работать, находится не только в стагнации, но практически не выпускает продукцию, для которой предназначалось", - сказал эксперт.Кроме боевых ракет КБ "Южное" производило ракеты-носители, добавил он. "Программа ракет-носителей полностью закрыта, никаких пусков не производится, то есть Украина потеряла возможность строить собственные ракеты-носители", - отметил аналитик.По словам Евсеева, свернулось даже производство танков в Харькове. "Фактически возможности по производству собственных танков отсутствуют, и вместо производства танков, предприятие в Харькове занимается восстановлением бронетехники и ремонтом танков", - указал он.В области системы ПВО в основном речь идет о возможности только ремонта, сама Украина не производит, попытки экспорта бронетехники за рубеж оказались неудачными из-за низкокачественной продукции, обратил внимание политолог. "Все программы по производству эсминцев на украинской территории были прекращены. Более того, сейчас принято решение вместо эсминца сделать фрегат, то есть уменьшить класс корабля. На данный момент ни одного корабля с ракетным оружием нет", - добавил Евсеев. То есть, как подчеркнул эксперт, "в ОПК Украины получается фактически полный развал"."Периодически на Украине заявляют о производстве супероружия, но опыт показывает, что все это является мифом. Украина потеряла собственные возможности. Насколько ей поможет военно-техническое сотрудничество с Турцией и Великобританией, не ясно, потому что ни Турция, ни Великобритания не желают возрождения военного потенциала Украины, потому что это будет создание конкурента, и им она нужна как управляемое государство", - заявил он.Украина пытается воспользоваться внешней помощью в сфере ОПК, в частности, Великобритании и Турции, заметил эксперт. "По Турции - это создание такого центра передовых военных технологий, но на самом деле этот центр предназначен не для того, чтобы Украине восстановить ОПК, речь о том, чтобы получить у Украины максимально те технологии, которые нужны Турции. Появилась Великобритания, которая предоставила кредит Украине, чтобы построить восемь ракетных катеров - что будет на практике из этого, пока не ясно. В любом случае, ракеты, которые будут поставлены на катера, будут британские. Никто не собирается передавать Украине технологии. То есть попытки, которые есть по восстановлению ОПК, не факт, что приведут к некоему возрождению", - заключил аналитик.После того как экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии, украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждали новинки.
https://ria.ru/20210817/yanukovich-1746036101.html
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украина
харьков
днепропетровск
николаев (украина)
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в мире, украина, харьков, днепропетровск, петр порошенко, владимир евсеев, николаев (украина)
14:22 19.08.2021 (обновлено: 14:24 19.08.2021)
 
Эксперт заявил о развале оборонного комплекса Украины за годы независимости

Военный эксперт Евсеев: оборонно-промышленный комплекс Украины развалился за 30 лет независимости

© Фото : Операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Операция объединенных сил
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс Украины за 30 лет независимости фактически развалился, считает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
Эксперт напомнил РИА Новости, что в сфере оборонно-промышленного комплекса Украина получила богатое советское наследство. "На территории Украины производились наиболее крупные военные корабли Советского Союза в городе Николаеве, в частности, авианесущие крейсера. Украина была воротами Советского Союза в плане морских портов, большое развитие получил Одесский порт. Сейчас Одесский порт в разы сократил товарооборот, потому что для Украины он не нужен в таком объеме", - сказал аналитик.
Евсеев отметил, что на Украине находились серьезные объекты военнопромышленного комплекса: конструкторское бюро "Южное" в Днепропетровске, которое производило как наиболее тяжелые твердотопливные, так и жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты. "Сейчас КБ "Южное" фактически перестало работать, находится не только в стагнации, но практически не выпускает продукцию, для которой предназначалось", - сказал эксперт.
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Кроме боевых ракет КБ "Южное" производило ракеты-носители, добавил он. "Программа ракет-носителей полностью закрыта, никаких пусков не производится, то есть Украина потеряла возможность строить собственные ракеты-носители", - отметил аналитик.
По словам Евсеева, свернулось даже производство танков в Харькове. "Фактически возможности по производству собственных танков отсутствуют, и вместо производства танков, предприятие в Харькове занимается восстановлением бронетехники и ремонтом танков", - указал он.
В области системы ПВО в основном речь идет о возможности только ремонта, сама Украина не производит, попытки экспорта бронетехники за рубеж оказались неудачными из-за низкокачественной продукции, обратил внимание политолог. "Все программы по производству эсминцев на украинской территории были прекращены. Более того, сейчас принято решение вместо эсминца сделать фрегат, то есть уменьшить класс корабля. На данный момент ни одного корабля с ракетным оружием нет", - добавил Евсеев. То есть, как подчеркнул эксперт, "в ОПК Украины получается фактически полный развал".
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"Периодически на Украине заявляют о производстве супероружия, но опыт показывает, что все это является мифом. Украина потеряла собственные возможности. Насколько ей поможет военно-техническое сотрудничество с Турцией и Великобританией, не ясно, потому что ни Турция, ни Великобритания не желают возрождения военного потенциала Украины, потому что это будет создание конкурента, и им она нужна как управляемое государство", - заявил он.
Украина пытается воспользоваться внешней помощью в сфере ОПК, в частности, Великобритании и Турции, заметил эксперт. "По Турции - это создание такого центра передовых военных технологий, но на самом деле этот центр предназначен не для того, чтобы Украине восстановить ОПК, речь о том, чтобы получить у Украины максимально те технологии, которые нужны Турции. Появилась Великобритания, которая предоставила кредит Украине, чтобы построить восемь ракетных катеров - что будет на практике из этого, пока не ясно. В любом случае, ракеты, которые будут поставлены на катера, будут британские. Никто не собирается передавать Украине технологии. То есть попытки, которые есть по восстановлению ОПК, не факт, что приведут к некоему возрождению", - заключил аналитик.
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После того как экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии, украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждали новинки.
 
В миреУкраинаХарьковДнепропетровскПетр ПорошенкоВладимир ЕвсеевНиколаев (Украина)
 
 
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