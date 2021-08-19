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Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель - РИА Новости, 19.08.2021

Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель

Мировые цены на нефть усилили снижение — баррель марки Brent впервые с 24 мая стоит меньше 67 долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:19

2021-08-19T10:19

2021-08-19T11:19

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

brent

цены на нефть

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть усилили снижение — баррель марки Brent впервые с 24 мая стоит меньше 67 долларов, свидетельствуют данные торгов.Так, к 10:03 мск цена октябрьских фьючерсов на Brent падала на 1,99 процента, до 66,87 доллара за баррель, а на WTI еще больше — на 2,44 процента, до 63,62 доллара. Сентябрьские фьючерсы при этом опускались на 2,12 процента, до 64,07 доллара.На нефтяные котировки оказывает влияние статистика из США, где за минувшую неделю запасы нефти снизились сильнее прогноза, а бензина, напротив, увеличились. Кроме того, сыграла свою роль публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы, показавших, что ее руководители близки к согласию по вопросу замедления покупок активов уже в этом году. Существенным фактором по-прежнему остаются опасения за спрос: рост заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом дельта, создает краткосрочные риски, поскольку вынуждает правительства ужесточать карантинные меры.Российский рынок в начале сегодняшних торгов отреагировал на это снижением рублевого индекса Мосбиржи на 1,14 процента, до 3880,28 пункта, и долларового индекса РТС — на 1,45 процента, до 1650,95 пункта.Курс доллара в то же время растет на 23 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на три копейки, до 86,50.

https://ria.ru/20210818/ssha-1746221415.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, цены на нефть