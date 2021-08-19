10:19 19.08.2021 (обновлено: 11:19 19.08.2021)
Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent упала ниже 67 долларов за баррель впервые с 24 мая
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть усилили снижение — баррель марки Brent впервые с 24 мая стоит меньше 67 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 10:03 мск цена октябрьских фьючерсов на Brent падала на 1,99 процента, до 66,87 доллара за баррель, а на WTI еще больше — на 2,44 процента, до 63,62 доллара. Сентябрьские фьючерсы при этом опускались на 2,12 процента, до 64,07 доллара.
На нефтяные котировки оказывает влияние статистика из США, где за минувшую неделю запасы нефти снизились сильнее прогноза, а бензина, напротив, увеличились. Кроме того, сыграла свою роль публикация протоколов заседания Федеральной резервной системы, показавших, что ее руководители близки к согласию по вопросу замедления покупок активов уже в этом году.
Существенным фактором по-прежнему остаются опасения за спрос: рост заболеваемости COVID-19, вызванный штаммом дельта, создает краткосрочные риски, поскольку вынуждает правительства ужесточать карантинные меры.
Российский рынок в начале сегодняшних торгов отреагировал на это снижением рублевого индекса Мосбиржи на 1,14 процента, до 3880,28 пункта, и долларового индекса РТС — на 1,45 процента, до 1650,95 пункта.
Курс доллара в то же время растет на 23 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на три копейки, до 86,50.
Курс доллара в то же время растет на 23 копейки, до 74,05 рубля, курс евро — на три копейки, до 86,50.
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