https://ria.ru/20210819/navodnenie-1746331542.html

В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения

В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения - РИА Новости, 19.08.2021

В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения

Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

2021-08-19T11:56

в мире

пуэрто-рико

северная каролина

сша

наводнение

карибский бассейн

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Согласно данным, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения. Отмечается, что в настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл."С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен ", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.

https://ria.ru/20210819/strelba-1746298261.html

https://ria.ru/20210813/reptiloidy-1745568691.html

пуэрто-рико

северная каролина

сша

карибский бассейн

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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, сша, наводнение, карибский бассейн