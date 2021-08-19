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В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения - РИА Новости, 19.08.2021
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения
Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
в мире
пуэрто-рико
северная каролина
сша
наводнение
карибский бассейн
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Согласно данным, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения. Отмечается, что в настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл."С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен ", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20210819/strelba-1746298261.html
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пуэрто-рико
северная каролина
сша
карибский бассейн
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в мире, пуэрто-рико, северная каролина, сша, наводнение, карибский бассейн
11:56 19.08.2021
 
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения

CNN: не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения, вызванного штормом "Фред" в США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Согласно данным, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения. Отмечается, что в настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл.
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"С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен ", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.
Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
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В миреПуэрто-РикоСеверная КаролинаСШАНаводнениеКарибский бассейн
 
 
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