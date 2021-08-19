https://ria.ru/20210819/navodnenie-1746331542.html
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения - РИА Новости, 19.08.2021
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения
Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
2021-08-19T11:56
в мире
пуэрто-рико
северная каролина
сша
наводнение
карибский бассейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.Согласно данным, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения. Отмечается, что в настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл."С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен ", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне к югу от Пуэрто-Рико.
https://ria.ru/20210819/strelba-1746298261.html
https://ria.ru/20210813/reptiloidy-1745568691.html
пуэрто-рико
северная каролина
сша
карибский бассейн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пуэрто-рико, северная каролина, сша, наводнение, карибский бассейн
В США не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения
CNN: не менее 35 человек пропали без вести из-за наводнения, вызванного штормом "Фред" в США
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Не менее 35 человек пропали без вести в результате сильного наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина
, сообщает телеканал CNN
со ссылкой на местные власти.
Согласно данным, в районы, наиболее сильно пострадавшие от урагана, были отправлены наземные и воздушные спасательные группы с целью поиска пропавших и обеспечения безопасности населения. Отмечается, что в настоящее время более 50 человек находятся во временных убежищах, мосты и дороги перекрыты по всему округу к западу от города Эшвилл.
"С помощью групп спасателей со всего штата Северная Каролина мы обыскали брошенные автомобили, дома, здания на предмет выживших и продолжим поиск, чтобы убедиться, что каждый пропавший найден или, по крайней мере, учтен ", - заявил шериф округа Хейвуд Грег Кристофер.
Тропический шторм "Фред" ослабел до посттропического циклона, но все еще представляет опасность. Ожидаются грозы, которые могут привести к образованию торнадо и порывам ветра со скоростью до 70 миль в час (около 112 километров в час).
Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщал, что тропический шторм "Фред" сформировался в Карибском бассейне
к югу от Пуэрто-Рико
.